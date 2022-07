RSC Anderlecht : Felice Mazzù se veut ambitieux avant ses débuts avec les Mauves

Le championnat de Belgique de football reprend ce soir. Les clubs bruxellois, eux, joueront samedi et dimanche. L’Union Saint-Gilloise se déplacera à Saint-Trond et le RSC Anderlecht accueillera Ostende dimanche. En ce début de saison, le Sporting et son nouvel entraîneur, Felice Mazzù, veulent se montrer ambitieux.

Après une préparation jugée positive pour le nouveau sélectionneur des mauves. Felice Mazzù est arrivé détendu au parc Astrid et affiche clairement ses ambitions pour le club. L’important, pour lui, est d’entamer la saison sous de meilleurs auspices que l’an dernier. En effet, Anderlecht avait couru toute l’année après les 5 points perdus contre l’Union et Eupen. “Quand on est à Anderlecht, on se doit de bien commencer, même si ce n’est pas toujours le cas. Cela fera certainement partie de mon speech d’avant-match“, conscientise-t-il.

Des absents sont tout de même à noter pour cette première rencontre. Murillo est encore suspendu pour 3 matchs après son coup volontaire contre l’Unioniste Kaoru Mitoma. De plus, Sardella, Kana et Gomez “ne sont pas prêts physiquement“n estime l’entraîneur. En revanche, Fabio Silva, le joueur de 20 ans arrivé en provenance de Wolverhampton, est d’ores et déjà attendu au sein du groupe. Bart Verbruggen, quant à lui, restera finalement dans le club bruxellois. Le gardien et l’entraîneur se sont dit “contents” que les négociations avec Burnley n’aient pas abouti. Enfin, Adrien Trebel, boudé par l’ex-entraîneur Vincent Kompany la saison passée, a séduit face à Lyon et est “sélectionnable tout comme les autres“.

Un démarrage de saison avec beaucoup d’ambitions pour cette équipe ayant joué cinq matchs de préparation depuis le 20 juin, mais aussi pour Felice Mazzù qui s’apprête à écrire un nouveau chapitre de sa carrière au sein des Mauves et Blancs.

■ Reportage de Meryem Laadissi, Tarik Si Sadi, Charles Carpreau et Pierre Delmée.

Tarik Si Sadi – Photo : Belga/Virginie Lefour