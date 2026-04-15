NBA : Portland et le bruxellois Toumani Camara qualifiés pour les playoffs

Toumani Camara et les Portland Trail Blazers se sont qualifiés pour les playoffs NBA à la suite de leur victoire 110-114 sur le parquet de Phoenix mercredi en play-in du championnat nord-américain de basket.

En 36 minutes de jeu, Toumani Camara a marqué 8 points et capté 4 rebonds. Le Bruxellois, actif en NBA depuis trois ans, disputera les playoffs pour la première fois de sa carrière. Portland, qui a pu compter su Deni Avdija (41 points, 7 rebonds, 12 passes) et son vétéran Jrue Holiday (21 points), ne s’était pas qualifié en play-offs depuis cinq ans et une élimination au premier tour face à Denver.

Portland affrontera les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama au premier tour des play-offs. Phoenix peut encore espérer rejoindre les playoffs. Les Suns affronteront le vainqueur du duel entre les Los Angeles Clippers et les Golden State Warriors, prévu mercredi (4h jeudi en Belgique), une rencontre dont le vainqueur ira défier Ajay Mitchell et Oklahoma City. Champion en titre, le Thunder a bouclé la saison régulière à la première place de la Conférence Ouest.

Belga