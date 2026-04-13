NBA : les Portland Trail Blazers de Toumani Camara à une victoire des playoffs

Toumani Camara n’a jamais été aussi proche de disputer les playoffs NBA, alors que vient de s’achever la troisième saison régulière de sa carrière dans la ligue nord-américaine de basket.

Grâce à un succès décisif face aux Kings dimanche, le Bruxellois et ses Portland Trail Blazers ont en effet terminé à la 8e place de la conférence Ouest, et n’auront qu’une victoire à conquérir en play-in pour rejoindre définitivement la course au titre.

La victoire contre Sacramento (122-110) a permis à Portland d’éviter une entrée anticipée dans le play-in, tournoi mettant aux prises (dans chaque conférence) quatre équipes pour les deux dernières places en playoffs. Les Blazers et leurs 42 victoires sur 82 matchs de saison régulière joueront directement une première “finale” mercredi à 4h00 (heure belge) contre les Phoenix Suns, qui ont terminé à la 7e place (45v-37d). Le vainqueur s’en ira défier les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama au premier tour des playoffs.

Le perdant ne sera pas encore éliminé définitivement, puisqu’il aura une seconde chance. Il affrontera le gagnant du duel entre les deux équipes qui ont terminé respectivement 9e et 10e à l’Ouest: les Los Angeles Clippers (42v-40d) et les Golden State Warriors (37v-45d). Portland ou Phoenix devra toutefois se méfier de celui qui émergera de cette affiche inattendue entre deux franchises qui alignent certains des meilleurs joueurs de la ligue comme Kawhi Leonard et Stephen Curry, champions NBA à l’inestimable expérience.

À la sortie de ce chemin escarpé attendront les champions en titre du Thunder, l’équipe d’Ajay Mitchell, l’autre belge en NBA, qui a terminé la saison régulière en tête de sa conférence. Côté Est, Philadelphie et Orlando joueront le premier ticket, qui versera le vainqueur face aux Celtics. Le repêchage, qui offrira finalement un premier tour contre les Pistons, débutera par un match entre Charlotte et Miami.

Belga