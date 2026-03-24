NBA : le Bruxellois Camara plante 35 points et envoie Portland en play-in

Toumani Camara était en feu lundi soir dans la victoire de ses Portland Trail Blazers contre les Brooklyn Nets (134-99) en NBA, la ligue nord-américaine de basket.

L’ailier de 25 ans a inscrit 35 points et a démontré une adresse remarquable avec neuf tirs à 3 points réussis sur 11 tentatives (10/12 au tir), établissant des records personnels dans les deux catégories en seulement 28 minutes sur le parquet. Ce résultat scelle la qualification des Blazers pour le play-in, le tournoi préliminaire des playoffs de la NBA.

Camara a ajouté 3 rebonds, 3 assists et 2 interceptions à sa ligne de statistiques seulement ternie par 2 pertes de balle. Aucun de ses coéquipiers n’a marqué plus que 18 points, et le Bruxellois a pris toute la lumière sur le plan offensif alors qu’il a l’habitude de s’illustrer de l’autre côté du terrain. Ses anciens records de points (30) et de paniers à 3 points marqués (8) avaient été établis le 9 février dernier lors d’une victoire face à Philadelphie (135-118).

Toumani Camara a même réussi ses 8 premières tentatives à distance, face à une équipe de Brooklyn qui a concédé sa 8e défaite de rang, la 18e sur les 20 derniers matchs. Les Nets sont à l’antépénultième place de la conférence Est, avec seulement 17 victoires pour 55 défaites.

Pour Portland (36v-37d), 9e à l’Ouest, cette victoire garantit une place dans le top 10 à l’issue de la saison régulière. Camara pourra donc goûter au ‘play-in tournament‘ pour la première fois de sa carrière, et Rip City espère encore gagner du terrain sur ses neuf derniers matchs.

Belga