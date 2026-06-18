Mondial 2026 : Lukaku, Trossard, Debast et De Ketelaere absents de l’entraînement

Vingt-deux Diables Rouges, dix-neuf joueurs de champ et trois gardiens, ont participé à l’entraînement mercredi au Providence Swedish Performance Center à Renton dans la banlieue de Seattle aux États-Unis. Zeno Debast, blessé, manquait à l’appel tout comme Romelu Lukaku, Leandro Trossard et Charles De Ketelaere, préservés.

Debast a passé une IRM ce mercredi pour évaluer l’avancée de sa revalidation. Le défenseur du Sporting se remet d’une blessure à l’attache fémorale et s’entraîne individuellement depuis le début de la préparation. Il ne devrait pas être prêt avant la fin de la phase de poules.

Lukaku, Trossard et De Ketelaere, de leur côté, ont travaillé en intérieur. Lukaku était monté au jeu contre l’Égypte lundi et a participé au match amical contre l’équipe B des Seattle Sounders mardi. Trossard sort lui d’une longue saison avec Arsenal avec qui il a encore joué la finale de la Ligue des Champions le 30 mai. De Ketelaere, pour sa part, avait été aperçu avec un bandage au genou mardi.

Les Diables s’entraîneront à huis clos jeudi à Renton après un point presse prévu avec Nicolas Raskin. Ils s’entraîneront encore au Providence Swedish Performance Center vendredi avant de s’envoler pour Los Angeles. Une dernière séance est prévue samedi à Carson à la veille du match contre l’Iran au SoFi Stadium (21h00).

Après le partage de la Belgique contre l’Égypte (1-1) et celui de l’Iran contre la Nouvelle-Zélande, les quatre équipes du groupe G comptent 1 point après la première journée.

Belga