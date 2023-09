Marsoni Sambu rejoint le RWDM et nous offre une très belle prestation pour son premier match à domicile

Ce samedi 16 septembre, le RWDM affrontait le Cercle de Bruges à domicile et remportait une victoire 2-1. L’occasion pour la team RAPOL’OG de revoir Marsoni Sambu qui était passé par les studios il y a quelques mois.

Queeny, en a profité pour recueillir ses impressions et lui poser quelques questions sur son arrivée à Molenbeek :

Queeny

Tu viens d’arriver au RWDM et avant de parler du match d’aujourd’hui, est-ce que tu peux nous dire comment s’est passée ton intégration ?

Marsoni

Honnêtement très bien. Je connaissais quelques joueurs avant d’arriver au club et cela à encore plus faciliter mon intégration.

Le coach ainsi que le staff m’ont également très bien accueilli et cela m’a tout de suite mis en confiance dans le groupe.

Toutes les conditions étaient réunies pour que je rentre directement dans le bain.

Queeny

Tu parlais du coach, quels étaient ses premiers mots quand tu es arrivé ?

Marsoni

Il m’a dit qu’il comptait sur moi, sur mon expérience en D1 belge, sur ma détermination et sur l’énergie que j’avais sur le terrain.

Que je puisse apporter tous ces éléments en match et aider l’équipe du mieux possible.

J’ai senti une réelle volonté de faire du travail de qualité.

Queeny

Je vois que les supporters sont très chauds, alors, comment te sens-tu ici, à Molenbeek ?

Marsoni

Franchement, ça fait plaisir d’avoir un public qui vous pousse tout au long du match.

Ça ne peut que te donnez l’envie de te battre et de te transcender pour le club.

C’est un réel atout pour nous d’avoir leur soutien.

Queeny

Alors, quelle sensation pour ce premier match et cette première victoire ?

Marsoni

Beaucoup de plaisir ! J’espère en tout cas que ça va continuer comme ça, parce qu’on a un beau groupe avec un super état d’esprit.

On espère prendre le plus de points possible et faire le meilleur parcours possible.

Queeny

Quels sont tes objectifs pour cette saison ?

Marsoni

D’un point de vue individuel, mon objectif est de prendre les choses matches par match et d’aider l’équipe du mieux possible en redonnant la confiance qu’on m’accorde.

D’un point de vue collectif, je pense qu’on va devoir faire preuve d’humilité et chercher à se maintenir le plus vite possible.

Après, on est des compétiteurs et dans tous les cas, tant qu’il y a des choses à prendre, il faut les prendre.

Queeny

Tu as fait un très beau match aujourd’hui.

Tu as fais plusieurs rush individuel intéressant sur ton côté. Raconte-nous un petit peu comment tu t’es senti sur le terrain ?

Marsoni

Je me sentais bien, j’ai beaucoup parlé avec les joueurs qui étaient autour de moi, pour qu’on puisse directement avoir les automatismes. Je pense qu’on s’est vite compris et on a su le démontrer sur le terrain.

Queeny

Le mot de la fin ?

Marsoni

Merci aux supporters pour leur soutien et j’espère qu’on va continuer à vivre des moments comme cela chaque week-end.

Queeny

C’est tout ce qu’on vous souhaite en tout cas, félicitations !

Queeny Arickx