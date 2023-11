L’Union Saint-Gilloise prend le large grâce à un succès net face à Courtrai

L’Union Saint-Gilloise a remporté une victoire nette contre la lanterne rouge Courtrai (3-0) en clôture de la 14e journée de championnat de Belgique.

Grâce aux deux premiers buts en Jupiler Pro League de Kevin Rodriguez, les Bruxellois creusent l’écart en tête du classement. Avec 34 points, ils ont désormais 6 unités d’avance sur Anderlecht (28 points), qui a partagé avec La Gantoise (27 points) plus tôt dans la soirée. Courtrai patauge en dernière position avec 9 points.

Alexander Blessin avait effectué cinq changements dans son équipe par rapport au match contre LASK en Conference League, jeudi. L’attaquant équatorien Rodriguez bénéficiait notamment de sa deuxième titularisation en championnat, lui qui avait remplacé Eckert Ayensa à la mi-temps de la défaite (3-0) en Autriche. L’Union a d’ailleurs peiné à trouver ses marques en début de rencontre contre le KVK, jusqu’à la montée au jeu de Sadiki à la 36e minute pour un Vanhoutte blessé. C’est avant le repos que Rodriguez est sorti de sa boîte pour justifier la confiance de son entraîneur. Sur une tentative de Lapoussin repoussée in extremis par Vandenberghe, l’attaquant a devancé la défense adverse sur le rebond pour ouvrir la marque en faveur de l’Union (1-0, 45e). Il a remis le couvert quelques minutes plus tard, enroulant le ballon vers la lucarne opposée alors que Puertas l’avait lancé seul à l’entrée de la surface de réparation (2-0, 45e+4).

Après le repos, le même Puertas a fait le travail du côté droit afin d’envoyer un centre très tendu vers le petit rectangle et Lapoussin. Le Malgache n’a eu qu’à ouvrir son pied pour voir le cuir finir sa course dans le plafond du but (3-0, 54e), et tuer le match. Le score n’a plus évolué, scellant la huitième victoire consécutive en championnat des leaders de la Jupiler Pro League.

Belga