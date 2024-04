Jupiler Pro League : Anderlecht – Union, un derby pour la première place à l’affiche de la 3e journée

Les deux clubs voisins comptent 35 points. Le vainqueur du derby, si vainqueur il y a, prendra seul la tête du classement.

La première place du championnat sera l’enjeu du derby bruxellois entre Anderlecht et l’Union Saint-Gilloise dimanche (18h30) au Parc Astrid, affiche de la 3e journée des Champions Playoffs.

Autoritaire leader durant la phase classique du championnat, l’Union, après avoir vu ses points divisés par deux, a manqué ses débuts en Champions Playoffs, battu au Cercle (2-3) et à Genk (1-0). Revenu à hauteur de son voisin après la première journée et sa victoire sur l’Antwerp, le RSCA n’a pas saisi l’opportunité de prendre seul la tête le week-end dernier, perdant 3-1 au Club Bruges.

Le tout alors que l’Union belge n’a pas rendu son verdict, en appel, dans le dossier de Burgess, le défenseur anglais de l’Union. Les Blauw en zwart, face au PAOK jeudi en quarts de finale aller de la Conference League, sont revenus à 5 points, tout comme Genk. Le club limbourgoies est désormais fixé sur son sort après son match controversé à Westerlo. Seul Joris Kayambe écope d’une suspension (2 matchs) mais il pourra être sur le terrain samedi (20h45) face au Cercle (5e, 28 points).

Le Club Bruges reçoit l’Antwerp (6e, 26 points) dimanche (13h30). En Europe playoffs, ce sera aussi la 3e journée, le Standard ira à Saint-Trond vendredi (20h45), Malines recevra Westerlo samedi (18h15); La Gantoise se rendra à Louvain dimanche (19h15). Les Buffalos sont en tête avec 30 points, devant Saint-Trond et Malines (26). Suivent le Standard (18), OHL (16) et Westerlo (15). Les playdowns en seront à leur 2e journée. Charleroi est en tête (30 points) devant Eupen et Courtrai (25) et le RWDM (24). Molenbeek ira à Eupen samedi (16h00) et Charleroi rendra visite aux Courtraisiens dimanche (16h00).

Belga