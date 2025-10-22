Ligue des Champions : l’Union Saint-Gilloise coule face à l’Inter Milan et reçoit une nouvelle claque

L’Union Saint-Gilloise a été battue par l’Inter Milan (0-4) pour la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions mardi au Lotto Park d’Anderlecht.

Dans un Lotto Park chauffé à blanc, l’Union a emballé la rencontre dès les premiers instants, se créant quatre occasions franches en l’espace de 60 secondes. Promise David a été le premier à tenter sa chance après un numéro en solitaire mais Yann Sommer s’est interposé (3e).

Sur le corner qui a suivi, Christian Burgess a vu sa tentative sauvée sur la ligne par Lautaro Martinez avant que Sommer n’intervienne une nouvelle fois devant Rasmussen (3e). C’était ensuite au tour de Kamiel Van de Perre, de retour dans le onze de base, d’amener le danger mais sa frappe a frôlé le montant (4e).

L’Inter a laissé passer l’orage et s’est petit à petit installé dans le camp bruxellois. Francesco Pio Esposito a amené une première alerte dans le rectangle mais le petit frère de Sebastiano Esposito (ex-Anderlecht) a manqué sa reprise sur un centre de Martinez (16e). Esposito est encore passé à deux doigts d’ouvrir le score mais a trop enlevé sa tête sur un corner d’Hakan Calhanoglu (29e).

Les Unionistes ont remis le nez à la fenêtre mais ont manqué de justesse dans le dernier geste à l’image de David n’a pas pu reprendre un centre d’Anan Khalaili (31e). La fin de la première mi-temps a été à l’actif des Nerazzuri et Martinez a mis Kjell Scherpen à contribution (40e). Les Intéristes ont finalement fait mouche sur le corner suivant. La tête de Yann Bisseck a rebondi sur le dos d’Adem Zorgane, permettant à Denzel Dumfries de fusiller Scherpen au petit rectangle (41e, 0-1).

Dans la foulée, Martinez a manqué une occasion de cinq étoiles de doubler la mise sur une mauvaise passe en retrait de Fedde Leysen. L’Argentin s’est néanmoins racheté dans les arrêts de jeu en étant à la conclusion d’un contre rondement mené (45e+1, 0-2). Le calvaire des champions de Belgique s’est poursuivi en seconde période après un penalty accordé aux Milanais pour une faute de main de Kevin Mac Allister après une intervention du VAR. Calhanoglu a pris Scherpen à contre-pied pour doucher les derniers espoirs saint-gillois (53e, 0-3).

Groggys, les joueurs de David Hubert ont essayé tant bien que mal de réagir mais les finalistes de la dernière édition de la C1 ont maitrisé les débats. L’Inter a finalement porté le score final à 0-4 via Esposito, esseulé au point de penalty après un débordement d’Ange-Yoan Bonny (76e).

Avec 3 points en trois journées, l’USG reste néanmoins provisoirement dans le top 24 (23e) avant de se rendre à l’Atlético de Madrid le mardi 4 novembre pour la 4e journée.