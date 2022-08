Ligue des champions : l’Union chez les Rangers pour valider son ticket pour les barrages

L’Union va démarrer la rencontre avec un avantage de deux buts après sa victoire 2-0 au match aller mardi dernier.

L’Union Saint-Gilloise peut valider mardi soir à 20h45 heure belge son ticket pour les barrages de la Ligue des Champions lors de son déplacement aux Glasgow Rangers pour le match retour du 3e tour préliminaire de la C1.

Mardi dernier, l’Union avait créé la sensation en s’imposant 2-0 face aux derniers finalistes de l’Europa League dans un stade Den Dreef de Louvain en ébullition, le stade Joseph Marien n’étant pas homologué pour l’Europe. Teddy Teuma et Dante Vanzeir, sur penalty, avaient inscrit les buts saint-gillois.

50 000 personnes

Après l’euphorie de cette soirée européenne, l’Union est cependant retombée les pieds sur terre samedi lors de son déplacement à Malines en championnat avec une défaite 3-0. Les troupes de Karel Geraerts devront donc afficher un tout autre visage mardi dans un stade d’Ibrox, qui affichera complet avec 50 000 personnes dont 400 pour les Saint-Gillois, pour continuer à rêver des poules de la Ligue des Champions.

Les joueurs saint-gillois se sont envolés ce lundi depuis Zaventem, pour l’Écosse, avec une grande motivation malgré le revers de samedi dernier : “Nos chances n’étaient pas immenses. Mais même avec 1% de chances, on doit y croire. On va jouer ce match avec la même mentalité : on va tout faire pour saisir cette chance”, confirme Teddy Teuma, capitaine de l’équipe et héros du match aller. “Je préfère que ce revers contre Malines arrive maintenant, qu’on prenne une bonne claque et que ça nous remette les pieds sur terre pour repartir avec de bonnes intentions”.

En cas de qualification, les Unionistes affronteront le vainqueur de la double confrontation entre Monaco, entraîné par Philippe Clement, et le PSV Eindhoven. Les deux équipes s’étaient quittés sur un partage 1-1 au match aller à Monaco mardi dernier. Si l’Union venait à être éliminée, le club bruxellois, qui fait son retour en Europe après 58 ans d’absence, sera directement reversé dans les poules de l’Europa League.

■ Reportage de Yassine Mossati, Yannick Vangansbeek et Pierre Delmée.

Rédaction avec Belga – Photo : Belga/Laurie Dieffembacq