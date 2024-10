Ligue des Champions de futsal: le RSCA Futsal hérite de Braga, de Plzen et du Sporting CP

Le RSCA Futsal a été placé dans le groupe C du Tour Élite de la Ligue des Champions de futsal 2024-2025 à l’issue du tirage au sort qui s’est déroulé jeudi. L’équipe bruxelloise affrontera les Tchèques de Plzen ainsi que deux équipes portugaises, Braga et le Sporting CP, qui sera hôte des matchs du groupe à Lisbonne.

La saison dernière, le RSCA a réalisé le doublé (championnat et Coupe de Belgique) et a débuté cette saison de Ligue des champions dès le Tour Principal (dans la voie A). Anderlecht, équipe hôte de son groupe, a décroché une victoire à Roosdaal contre les Ukrainiens de Kiev (8-2), concédé une défaite contre les Polonais de Bielsko-Biala (1-3) et obtenu un partage face aux Espagnols de Carthagène (4-4). Grâce à sa troisième place dans le groupe 1 et ses 4 points, Anderlecht s’est qualifié de justesse pour le Tour Élite.

Les trois premiers des quatre groupes de la voie A et les quatre vainqueurs de groupe de la voie B étaient qualifiés pour ce tour.

Le Tour Élite sera disputé sous forme de mini-tournois du 26 novembre au 1er décembre. Les 16 équipes sont réparties en quatre groupes et les quatre vainqueurs de chaque groupe se qualifient pour le Final Four, disputé les 1er-2 et 3-4 mai. Le RSCA a manqué de peu une place dans le Final Four de la dernière édition, terminant deuxième de son groupe du Tour Élite. Lors de l’édition 2022-2023, les Mauves avaient atteint le Final Four et avaient terminé quatrièmes.

Palma a remporté la Ligue des champions de futsal pour la deuxième année consécutive, battant le FC Barcelone en finale du Final Four dans un duel 100 % espagnol lors de l’édition 2023-2024.

Belga –Image RSCA Futsal