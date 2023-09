Les finales de padel à suivre en direct samedi sur BX1

BX1 fait la part belle aux sports de niche. A côté du championnat de foot en salle masculin qui démarre ce week-end et du championnat de hockey féminin à l’agenda du week-end suivant, une nouvelle discipline sportive arrive sur les écrans de BX1: le padel. Cet été une première manche du championnat a été diffusée sur BX1 et sur tous les médias wallons de proximité. Samedi, nous présenterons la manche liégeoise à l’antenne avec la finale féminine à 18h suivie par la finale masculine.

Ce sport en pleine explosion qui se joue avec une balle, une raquette et dans une cage en verre est particulièrement télégénique. Pour ceux qui ne le pratiquent pas ou n’en ont jamais vu, c’est particulièrement spectaculaire et cela va plus loin qu’un simple mélange squash, de tennis. A ne pas manquer.

► Suivez le padel en direct

Le premier match commençant à 18h pile, le bien nommé journal de 18h sera diffusé à 17h45. De manière à diffuser le journal en fin de journée et à être en direct sur l’événement sportif.

Les 12 médias de proximité diffusent en direct depuis le samedi 24 juin les finales des 6 plus belles compétitions Dames et Hommes de padel. Il s’agit des finales du plus grand tournoi francophone jamais organisé avec 1500 joueurs impliqués dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Au plus près du quotidien et des réalités des citoyens, les médias de proximité développent une approche volontariste sur les sports de niche ou en pleine croissance : rugby, padel, water-polo, balle pelote, … C’est dans cet esprit que les médias de proximité lanceront dès ce samedi, en direct, un dispositif inédit de captation et de diffusion en direct de 12 matches des plus belles compétitions francophones de padel. Les six finales organisées par l’Association Francophone de padel se dérouleront d’ici au 16 décembre dans 6 villes différentes. Tant les finales dames que hommes seront diffusées en direct sur les 12 télés.

Avec 7 caméras dont une sur le filet, les moyens techniques de notélé et RTC proposeront aux téléspectateurs une captation premium. Les commentaires seront assurés par un journaliste professionnel accompagné de Jérémy Gala, l’un des meilleurs joueurs belges du moment, qui apportera un regard éclairé sur l’aspect technique et tactique du padel.

Le Réseau des médias de proximité offre une plateforme audiovisuelle unique s’adressant à tous les habitants de Wallonie et de Bruxelles. Il touche quotidiennement 625.000 téléspectateurs de 16 ans et plus.

L’Association Francophone de Padel, c’est plus de 24.000 pratiquants en Wallonie et à Bruxelles, et 6.500 affiliés qui participent aux compétitions. Ce sport est en plein essor avec une croissance moyenne de 100 nouveaux membres par semaine et la création de 5 nouveaux clubs par trimestre.