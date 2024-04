Le gratin du padel à la Gare Maritime de Tour & Taxis

Le padel est à l’honneur au Tour et Taxis, un prestigieux tournoi se tient en ce moment rassemblant les meilleurs joueurs et joueuses du monde.

Bruxelles accueille la première étape européenne et la 5e de l’année du Premier Padel Circuit, le principal circuit professionnel. Les cent meilleurs joueurs de padel du monde s’affrontent lors du “plus grand événement sportif en salle de l’année”, selon l’organisateur. Le Lotto Brussels Premier Padel P2 by Belfius attend environ 55.000 visiteurs à la Gare Maritime à Tour & Taxis.

Le tableau final passe à l’action ce mercredi. Les huitièmes de finale auront lieu demain et les quarts de finale vendredi. Les demi-finales auront lieu samedi et la finale dimanche. Clement Geens/Maxime Deloyer et Bram Coene/Joris De Weerdt ont obtenu une invitation dans le tableau final. François Azzola/Arnaud Meessen et Isaac Huysveld/Thibo Matthyssens ont été invités à prendre part aux qualifications chez les messieurs.

Helena Wyckaert et An-Sophie Mestach ont obtenu une wildcard afin d’intégrer le tableau féminin, Laura Bernard et Elyne Boeykens pour les qualifications. Fernando Belasteguin, 44 ans, considéré par certains comme le meilleur joueur de padel de tous les temps et de facto le joueur qui a été le plus souvent numéro 1 au classement mondial, ne sera pas présent à Bruxelles. L’Argentin, également connu sous le nom de “Bela” ou “The Boss”, souffre actuellement d’une blessure. “Nous attendons 55.000 à 60.000 visiteurs pour cette édition”, estime l’organisateur Vincent Laureyssens. “Le point d’orgue sera la retransmission de la finale à la télévision nationale. La présence du Premier ministre est annoncé à cette occasion.”

Belga