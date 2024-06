Les Diables Rouges concluent leur préparation par une victoire contre le Luxembourg

Les Diables Rouges ont remporté leur dernier match de préparation avant leur départ pour l’Euro 2024, en s’imposant face au Luxembourg (3-0), samedi au stade Roi Baudouin. Un doublé de Romelu Lukaku et un but supplémentaire de Leandro Trossard ont assuré le succès de l’équipe de Belgique, qui fera ses valises pour l’Allemagne dès mercredi.

La première période a été dominée par les Diables Rouges, qui ont cependant eu de la peine à convertir leur possession en occasions franches. Les plans de Domenico Tedesco ont par ailleurs été perturbés par une blessure de Meunier, aligné au poste de latéral gauche en l’absence de Theate. Il a été remplacé par De Cuyper au quart d’heure.

Moris, le gardien de l’Union Saint-Gilloise, s’est illustré entre les perches luxembourgeoises en s’interposant notamment face à De Bruyne (3e). Lukaku a manqué de conclure un contre emmené par le même De Bruyne (7e) avant une période d’accalmie jusqu’à la demi-heure. Onana s’est alors emmêlé les pinceaux sur corner (29e) et ni Trossard ni Lukaku n’ont réussi à couper un centre bien ajusté de De Cuyper (33e).

Après un petit numéro de Doku en tête de surface (38e), la solution est finalement venue de l’inévitable Lukaku: lancé en profondeur par De Bruyne, l’attaquant de l’AS Rome a été tacklé fautivement dans la surface. Il a transformé son essai, non sans croquer sa frappe, en prenant Moris à contrepied (1-0, 42e).

En deuxième période, Lukaku a doublé l’avance de la Belgique avec son 85e but en équipe nationale. Doku a enrhumé son défenseur sur le côté gauche et a offert sur un plateau un ballon à Lukaku, qui attendait au-delà de Moris devant le but vide (2-0, 57e).

Domenico Tedesco a effectué trois changements à l’heure de jeu, et est passé à un système avec trois défenseurs centraux: Faes, Debast et De Cuyper. Carrasco et Bakayoko sont montés pour arpenter les flancs, et le second s’est montré en reprenant de volée une ouverture de De Cuyper, mais Moris veillait au grain (68e).

Les attaquants belges s’en donnaient à cœur joie, tandis que la défense parvenait à maintenir un niveau de concentration suffisant malgré les sollicitations inexistantes de l’attaque luxembourgeoise. En fin de rencontre, Trossard a posé la cerise sur le gâteau. Trouvé par un ballon parfaitement ajusté de Faes, au-delà de la défense luxembourgeoise, il a enchaîné contrôle et frappe pour sceller le score final (3-0, 81e).

Les Diables Rouges prendront mercredi la route de l’Allemagne, où l’Euro débutera le 14 juin. Pour la Belgique, le premier match aura lieu le 17, contre la Slovaquie à Francfort.

Belga – Photo : Belga