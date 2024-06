Les Diables partagent 0-0 avec l’Ukraine, se qualifient et rencontreront la France en 1/8e

Les Diables Rouges joueront les huitièmes de finale de l’Euro 2024 de football. Ils ont fait match nul 0-0 et tremblé face à l’Ukraine, mercredi en début de soirée à Stuttgart dans leur dernier match de la phase de groupes.

Dans l’autre match du groupe E, la Slovaquie et la Roumanie ont fait match nul 1-1 et se sont qualifiées toutes les deux pour la phase par élimination directe. La Belgique termine 2e du groupe avec 4 points, après avoir perdu 0-1 face à la Slovaquie, le 17 juin à Francfort, et battu la Roumanie 2-0 le 22 juin à Cologne. Elle sera opposée à la France, 2e du groupe D, le lundi 1er juillet à Düsseldorf (18h00) pour une place en quarts de finale.

La Roumanie termine 1re également avec 4 points, mais en ayant marqué deux buts de plus que les Belges. Elle sera opposée à la Hongrie, la Slovénie ou aux Pays-Bas, 3e des groupes A, C et D, le mardi 2 juillet à Munich (18h00) pour une place en quarts de finale. La Slovaquie se classe 3e, elle aussi avec 4 points. Elle sera opposée à l’Angleterre, 1re du groupe C, le dimanche 30 juin à Gelsenkirchen (18h00) ou à l’Espagne, 1re du groupe B, le dimanche 30 juin à Cologne (21h00). L’Ukraine, 4e avec 4 points est éliminée à la différence de buts.

Rendez-vous lundi 1 juillet à 18h pour la prochaine confrontation des Diables, et ça sera contre la France.

Avec Belga.