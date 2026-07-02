Les Diables battent le Sénégal après un match fou et affronteront les Etats-Unis en huitièmes de finale

La Belgique s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde après une victoire 3-2 contre le Sénégal en prolongation, mercredi, à Seattle. Les Diables Rouges ont été menés 0-2 jusqu’à cinq minutes de la fin du temps règlementaire.

Le Sénégal s’est rapidement montré dangereux et le poteau a sauvé une première fois la Belgique, en repoussant une tentative d’Ismaïla Sarr (13e). Ce n’était que partie remise pour les Lions de la Teranga: à la 24e minute, un centre de la gauche de Sadio Mané a trouvé la tête de Sarr, le ballon a encore terminé sur le poteau, mais cette fois, il est revenu dans les pieds d’Habib Diarra, qui a ouvert le score.

Le Sénégal a doublé la mise en début de seconde période. Après une longue ouverture de Moussa Niakhaté, Sarr a réussi un enchaînement contrôle poitrine-volée qui n’a laissé aucune chance à Courtois (51e).

Le sélectionneur Rudi Garcia a joué son va-tout en effectuant rapidement tous ses changements. Les remplaçants ont redonné espoir aux Diables: Dodi Lukebakio a manqué de peu le cadre d’une frappe enroulée du gauche (78e) puis Romelu Lukaku, à la réception d’un centre de Thomas Meunier, a réduit l’écart (86e). A la 89e, le capitaine Youri Tielemans a repris victorieusement de la tête un centre de Leandro Trossard, envoyant les deux équipes en prolongation.

En prolongation, la Belgique a obtenu un penalty après intervention du VAR pour une faute de Lamine Camara sur Tielemans. Le capitaine s’est fait justice lui-même et a offert la victoire aux Diables (120e+5).

Huitièmes contre les Etats-Unis

En huitièmes de finale, la Belgique rencontrera, le 6 juillet toujours à Seattle, les Etats-Unis, vaiqueurs de la Bosnie-Herzégovine. Face à un timide adversaire bosnien, sorti de son groupe B en tant que meilleur troisième, la Team USA faisait figure de grande favorite dans la baie.

Elle ne s’est pas pour autant montrée absolument dominante dans la première demi-heure, ponctuée par un but d’ouverture refusé pour hors-jeu de Folarin Balogun (31e). L’attaquant de Monaco a pris sa revanche, un quart d’heure plus tard, en inscrivant un but valide cette fois, à la suite d’un rebond favorable entre les défenseurs bosniens (1-0, 45e).

Les supporters belges pourront probablement se réjouir de ne pas voir Balogun lors du huitième de finale des Diables Rouges, puisque celui-ci a été exclu aux alentours de l’heure de jeu. Dans un duel avec le défenseur bosnien Tarik Muharemovic, l’Américain a écrasé la cheville de son adversaire avec sa semelle, et a reçu une carte rouge à la suite de l’intervention du VAR. Folarin Bolagun, déjà buteur à trois reprises en trois apparitions au Mondial 2026, sera donc suspendu pour le match entre la Belgique et les États-Unis, sauf s’il obtient l’effacement de sa suspension en appel.

La Bosnie-Herzégovine n’a pas réussi à renverser la rencontre par la suite, malgré ses efforts. Au contraire, Malik Tillman a réussi à mettre les États-Unis à l’abri, pourtant en infériorité numérique. Le joueur du Bayer Leverkusen a transformé un coup franc direct d’une frappe ajustée (2-0, 82e). Nikola Vasilj n’a pu que dévier le ballon dans ses filets.

> La joie et le soulagement des supporters, rassemblées devant l’écran géant du Wolvendael à Uccle au coup de sifflet final au micro d’Anais Corbin et Loic Bourlard

Belga