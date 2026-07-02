 Aller au contenu principal
BX1

Les Diables battent le Sénégal après un match fou et affronteront les Etats-Unis en huitièmes de finale

La Belgique s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde après une victoire 3-2 contre le Sénégal en prolongation, mercredi, à Seattle. Les Diables Rouges ont été menés 0-2 jusqu’à cinq minutes de la fin du temps règlementaire.

Le Sénégal s’est rapidement montré dangereux et le poteau a sauvé une première fois la Belgique, en repoussant une tentative d’Ismaïla Sarr (13e). Ce n’était que partie remise pour les Lions de la Teranga: à la 24e minute, un centre de la gauche de Sadio Mané a trouvé la tête de Sarr, le ballon a encore terminé sur le poteau, mais cette fois, il est revenu dans les pieds d’Habib Diarra, qui a ouvert le score.

Le Sénégal a doublé la mise en début de seconde période. Après une longue ouverture de Moussa Niakhaté, Sarr a réussi un enchaînement contrôle poitrine-volée qui n’a laissé aucune chance à Courtois (51e).

Le sélectionneur Rudi Garcia a joué son va-tout en effectuant rapidement tous ses changements. Les remplaçants ont redonné espoir aux Diables: Dodi Lukebakio a manqué de peu le cadre d’une frappe enroulée du gauche (78e) puis Romelu Lukaku, à la réception d’un centre de Thomas Meunier, a réduit l’écart (86e). A la 89e, le capitaine Youri Tielemans a repris victorieusement de la tête un centre de Leandro Trossard, envoyant les deux équipes en prolongation.

En prolongation, la Belgique a obtenu un penalty après intervention du VAR pour une faute de Lamine Camara sur Tielemans. Le capitaine s’est fait justice lui-même et a offert la victoire aux Diables (120e+5).

Huitièmes contre les Etats-Unis

En huitièmes de finale, la Belgique rencontrera, le 6 juillet toujours à Seattle, les Etats-Unis, vaiqueurs de la Bosnie-Herzégovine. Face à un timide adversaire bosnien, sorti de son groupe B en tant que meilleur troisième, la Team USA faisait figure de grande favorite dans la baie.

Elle ne s’est pas pour autant montrée absolument dominante dans la première demi-heure, ponctuée par un but d’ouverture refusé pour hors-jeu de Folarin Balogun (31e). L’attaquant de Monaco a pris sa revanche, un quart d’heure plus tard, en inscrivant un but valide cette fois, à la suite d’un rebond favorable entre les défenseurs bosniens (1-0, 45e).

Les supporters belges pourront probablement se réjouir de ne pas voir Balogun lors du huitième de finale des Diables Rouges, puisque celui-ci a été exclu aux alentours de l’heure de jeu. Dans un duel avec le défenseur bosnien Tarik Muharemovic, l’Américain a écrasé la cheville de son adversaire avec sa semelle, et a reçu une carte rouge à la suite de l’intervention du VAR. Folarin Bolagun, déjà buteur à trois reprises en trois apparitions au Mondial 2026, sera donc suspendu pour le match entre la Belgique et les États-Unis, sauf s’il obtient l’effacement de sa suspension en appel.

La Bosnie-Herzégovine n’a pas réussi à renverser la rencontre par la suite, malgré ses efforts. Au contraire, Malik Tillman a réussi à mettre les États-Unis à l’abri, pourtant en infériorité numérique. Le joueur du Bayer Leverkusen a transformé un coup franc direct d’une frappe ajustée (2-0, 82e). Nikola Vasilj n’a pu que dévier le ballon dans ses filets.

> La joie et le soulagement des supporters, rassemblées devant l’écran géant du Wolvendael à Uccle au coup de sifflet final au micro d’Anais Corbin et Loic Bourlard

Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales