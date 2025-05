“Les coupables doivent être punis avec la plus grande sévérité”: la loi football va être révisée “rapidement”

La loi football va être révisée “rapidement”, a-t-on appris mercredi à l’issue d’une réunion entre le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur Bernard Quintin (MR) et Lorin Parys, CEO de la Pro League, l’instance du football professionnel belge. Les efforts à fournir pour renforcer la sécurité dans et autour des stades étaient à l’ordre du jour de cette réunion.

La révision de la loi football impliquera notamment une majoration et une indexation des montants des amendes, et la création d’une banque de données centrale des interdictions de stades pour s’assurer du respect de celles-ci. Une répression plus sévère des actes liés au racisme est également prévue. Les possibilités de mise en œuvre de l’usage des données biométriques dans les contrôles d’accès aux stades feront de surcroît l’objet d’une analyse. Si elle était prévue de plus longue date, cette réunion s’est tenue une dizaine de jours après les violences en marge de la finale de la Coupe de Belgique au cours desquelles 80 personnes ont été blessées le 4 mai dernier.

■ Reportage de Rémy Rucquoi, Loïc Bourlard et Stéphanie Mira

“Les évènements récents ont démontré que la violence dans et autour des stades reste un fléau à combattre“, déclare Bernard Quintin dans un communiqué. “Nous ne pouvons accepter que des moments festifs se transforment en triste spectacle. Les coupables doivent être punis avec la plus grande sévérité par les autorités judiciaires. Les dispositions de la loi football qui permettent déjà, entre autres, d’interdire de stades ces fauteurs de trouble doivent être appliquées“.

Bernard Quintin a également demandé à la Pro League que les clubs renforcent leurs efforts pour identifier les fauteurs de troubles dans les tribunes, au travers notamment de systèmes de vidéosurveillance efficaces, afin de sanctionner plus rapidement et plus fortement les auteurs de débordements. Il a aussi appelé la Pro League à “mettre tout en œuvre pour garantir des contrôles d’accès efficaces aux stades comme le prévoit déjà la loi football dans le cadre des compétences de leurs stewards“.

Avec Belga – Photo Belga: Bernard Quintin (MR) et Lorin Parys, CEO de la Pro League

