Le stade Roi Baudouin se transforme : des travaux prévus jusqu’à l’été 2023

La piste d’athlétisme va être totalement remplacée en vue du prochain Mémorial Van Damme, le 8 septembre 2023.

Comme annoncé par la Ville de Bruxelles, des travaux de rénovation ont débuté ce mardi au stade Roi Baudouin, sur le plateau du Heysel. C’est actuellement la piste d’athlétisme qui est retirée pour faire place, prochainement, à un sol en caoutchouc vulcanisé, pour une meilleure traction et une plus grande adhérence pour les athlètes. En prime, le stade va être équipé d’une deuxième aire de saut en longueur et de triple saut pour que la piste soit homologuée au plus haut niveau de la fédération internationale d’athlétisme, World Athletics. Cela faisait douze ans que la piste n’avait plus été rénovée. Un budget de 2,7 millions d’euros a été prévu.

Dès le mois de février, la tribune 1 sera modernisée, tout comme les 50 000 sièges du stade. Le but est de remettre le stade aux normes de l’UEFA, notamment en termes de hauteur de sièges. Le budget pour ces tribunes sera de 4 millions d’euros.

S’il n’est pas certain que ces travaux de rénovation seront terminés pour la finale de la Coupe de Belgique de football, prévue fin avril, la Ville de Bruxelles souhaite conclure ce chantier pour le match de qualification de l’Euro 2024 de football, prévu entre la Belgique et l’Autriche, le 17 juin 2023. Avant l’organisation de divers concerts, cet été, sur cette même pelouse.

■ Reportage de Marie-Noëlle Dinant, Marjorie Fellinger et Timothée Sempels.