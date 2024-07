La Bruxelloise Maellyse Brassart après sa visite à l’hôpital : “Tout est ok, mais j’ai besoin de temps”

“J’ai beaucoup souffert après la compétition particulièrement au niveau du bas du dos et du genou gauche, j’ai pu faire mon exercice aux barres avec l’adrénaline et les muscles chauds“, a raconté Maellyse Brassart sur les réseaux sociaux.

“Mais après les interviews et le passage au contrôle antidopage, j’ai été à l’hôpital pour passer des examens et être sûre que tout était ok. Tout est sous contrôle à présent. J’ai juste des douleurs à cause des raideurs et des contusions çà et là“.

La Bruxelloise de 23 ans a fait une mauvaise chute lors de l’échauffement aux barres asymétriques, son dernier agrès, et est restée un moment groggy sur le tapis. Elle terminera 37e du concours général.

“L’équipe médicale du Team Belgium prend soin de moi. J’en suis reconnaissante. Mentalement, j’ai aussi besoin de repos et de prendre soin de moi parce que la chute a été effrayante et je dois prendre le temps de m’en remettre”, a-t-elle ajouté.

Belga/Photos Belga