La Belgique s’incline encore devant une France plus efficace

La Belgique subit une cinquième défaite de rang face aux Bleus.

La Belgique a pris le jeu à son compte dès le coup d’envoi, poussée par un Heysel à guichets fermés. Youri Tielemans a été le premier à inquiéter Mike Maignan (1re), imité ensuite par Loïs Openda (13e) et Leandro Trossard (17e). Openda a fait mal avec sa vitesse et a obtenu un penalty pour une faute de William Saliba alors qu’il partait seul au but. Tielemans a pris ses responsabilités mais le capitaine a propulsé le ballon au-dessus (23e).

Dominée jusque-là, la France est alors sortie de sa boite et a aussi reçu un penalty pour une faute de main de Wout Faes, transformé par Randal Kolo Muani (35e, 0-1). Les joueurs belges sont repartis à l’assaut du but français et ont finalement été récompensés grâce à une tête d’Openda sur un centre de Timothy Castagne (45e+3, 1-1).

Les Bleus se sont montrés plus entreprenants en seconde période et le but de Manu Koné a été annulé par le VAR pour une faute de main de Kolo Muani (60e). L’attaquant du PSG s’est ensuite fait pardonner en redonnant l’avance à la France d’une tête croisée (62e, 1-2).

L’exclusion d’Aurélien Tchouameni (76e) n’a rien changé à l’issue de la rencontre malgré une dernière occasion pour Openda dans les arrêts de jeu.

Les Diables joueront leurs deux dernières rencontres du groupe au mois de novembre avec la réception de l’Italie au stade Roi Baudouin (14 novembre) suivie d’un déplacement en Hongrie pour affronter Israël sur terrain neutre (17 novembre).

Belga