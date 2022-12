Kompany rend hommage à Hazard et Martinez: “Deux personnes incroyables”

Vincent Kompany a, lui aussi, rendu hommage à Eden Hazard, à qui il avait légué le brassard de capitaine des Diables Rouges en 2016, après l’annonce de la fin de la carrière internationale du joueur du Real Madrid.

“La fin de quelque chose de spécial” a déclaré Kompany sur les réseaux sociaux, mercredi soir.

► À lire aussi | L’Union belge crée une Taskforce pour trouver le successeur de Roberto Martinez

The end of something special. To two genuinely amazing people, thank you for the moments and the many incredible memories. No doubt there are still plenty of pages to be written but it has been an honour to be a part of this chapter. 👊🏾 pic.twitter.com/gPkmiwO8g8

— Vincent Kompany (@VincentKompany) December 7, 2022