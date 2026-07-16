Jupiler Pro League: Anderlecht s’impose à l’AZ Alkmaar

Anderlecht s’est imposé 0-1 sur le terrain de l’AZ Alkmaar, mercredi aux Pays-Bas.

Anderlecht s’est imposé 0-1 sur le terrain de l’AZ Alkmaar, mercredi aux Pays-Bas. Dans une rencontre de préparation pour la saison 2026-2027, l’Ukrainien Danylo Sikan a inscrit le seul but de la rencontre d’une frappe hors rectangle, à moins de 20 minutes de la fin de la rencontre. Le match s’est disputé à huis-clos.

Malines s’est imposé 0-1 sur la pelouse de Heist, pensionnaire de troisième division. Si Gora Diouf a laissé la Kavé terminer la rencontre à dix après avoir été expulsé avant la pause, Keano Van Rafalghem a inscrit l’unique but de la rencontre en début de deuxième période.

Saint-Trond a disposé facilement du Patro Eisden Maasmechelen. Les Canaris se sont imposés 0-4 chez les hommes de Stijn Stijnen, inscrivant deux buts par mi-temps.

Oud-Heverlee Louvain a continué sa préparation avec une victoire nette 5-1 contre le promu Lommel. Les buts louvanistes ont été inscrits par Siebe Schrijvers, Abdoul Karim Traore, Chukwubuikem Ikwuemesi, William Balikwisha et Thibault Vlietinck. Le match s’est déroulé en trois périodes de trente minutes.

La RAAL a assumé son statut face à Virton à l’Easi Arena. Les Loups se sont imposés 3-1 grâce à un but d’Elias Filet et un doublé de Nolan Gillot.

Belga