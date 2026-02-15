Jupiler Pro League : Anderlecht partage contre La Louvière et fait une mauvaise opération pour le top 6

Anderlecht et La Louvière se sont quittés sur un nul blanc (0-0) dimanche pour le compte de la 25e journée de Jupiler Pro League. Malgré sa 4e place, le RSCA (37 points) fait une mauvaise opération après les résultats de ses concurrents pour le top 6 tandis que la RAAL reste 14e avec 25 points.

Dans une rencontre qui a débuté avec 15 minutes de retard, le temps de déblayer la neige de la pelouse, Anderlecht s’est installé dans le camp louviérois dès les premières minutes. Dans le premier quart d’heure, Marcos Peano, le gardien des Loups, avait déjà dû s’employer à trois reprises devant Mihajlo Ilic (10e), Adriano Bertaccini (12e) et Killian Sardella (14e).

> Jupiler Pro League : La tenue d’Anderlecht-La Louvière est remise en question, le coup d’envoi déjà retardé

La RAAL a laissé passer l’orage et a mis le nez à fenêtre mais Pape Moussa Fall a manqué de justesse à deux reprises d’abord en devançant Lucas Hey (18e) puis en oubliant ses équipiers dans le rectangle (28e). Les occasions ont ensuite été plus rares et les deux équipes ont rejoint les vestiaires sur le score de 0-0.

La seconde période a débuté sur un rythme de sénateur et il a fallu attendre près de 20 minutes pour voir la première occasion. Intraitable lors du premier acte, Peano s’est une nouvelle fois détendu pour empêcher Ilay Camara d’ouvrir le score (64e).

Dans une fin de match marquée par de nombreux déchets techniques dans le chef des deux équipes, le RSCA s’est procuré une dernière occasion d’arracher sa première victoire en championnat depuis le 13 décembre mais Danylo Sikan a vu sa frappe être contrée par son équipier Mihajlo Cvetkovic (89e).

Belga