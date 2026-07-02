Jupiler Pro League : Anderlecht enrôle le défenseur central français Léo Pétrot

Le RSC Anderlecht a annoncé jeudi l’arrivée du joueur français Léo Pétrot (29 ans) en provenance du club espagnol d’Elche. Le défenseur central gaucher, formé à l’AS Saint-Étienne, a signé un contrat jusqu’en 2028.

Léo Pétrot a fait ses débuts professionnels au FC Lorient avant de revenir dans le Forez, où il a porté le maillot des Verts à 99 reprises. Il a contribué au retour en Ligue 1 des Stéphanois lors de la saison 2023-2024.

Au total, Léo Pétrot a disputé 53 rencontres en Ligue 1 avant de rejoindre la saison dernière Elche, promu en Liga espagnole, après la nouvelle relégation des Verts. Le défenseur central d’1,88 m, également capable d’évoluer au poste de latéral gauche, y a disputé 36 matches.

“Le RSCA est pour moi le plus grand club de Belgique. C’est un club qui a des ambitions et des objectifs similaires aux miens : jouer pour des titres et être présent sur la scène européenne. Rejoindre le RSCA était donc une étape logique dans ma carrière. J’espère aider le club en apportant de la stabilité défensive à l’équipe et en mettant toute l’expérience que j’ai acquise au fil des années au service du collectif”, a réagi le défenseur français sur le site du club bruxellois. Il s’agit du deuxième transfert estival des Mauves après l’arrivée d’un autre défenseur français, Giulian Biancone.

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