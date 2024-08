JO 2024 : Remco Evenepoel et Wout van Aert détendus avant la course en ligne

Avec Remco Evenepoel et Wout van Aert, la Belgique comptera deux favoris pour la course en ligne des Jeux Olympiques de Paris samedi. Médaillés d’or et de bronze lors du contre-la-montre, Evenepoel et Van Aert se sont présentés détendus lors du point presse organisé vendredi au village olympique.

Les deux coureurs sont rentrés en Belgique entre les deux courses avant de revenir à Paris. “C’est spécial d’être ici. Le premier jour, on est un peu dépassé. On oublie qu’on est encore là pour une compétition parce qu’on rencontre tout le monde et on s’intéresse à d’autres sports. Hier (jeudi, ndlr), je suis allé voir le hockey. À part ça, je me suis reposé et suis resté au lit”, a expliqué Evenepoel. “À Tokyo, nous étions à 200 km du village. Je suis content que nous puissions une fois vivre l’expérience”, a ajouté Van Aert. “Tout est bien organisé et c’est chouette de rencontrer plein de personnes. Je suis aussi surpris du nombre de personnes qui nous reconnaissent Remco et moi. C’est agréable.”

Les deux leaders seront entourés de Jasper Stuyven et Tiesj Benoot sur la course en ligne qui ne comptera que 89 participants. Comme c’est le cas dans les autres championnats, les oreillettes seront interdites et la communication sera cruciale. “Nous devrons bien interagir et essayer de garder le contrôle. C’est bien d’avoir deux capitaines de route comme Tiesj et Jasper. Nous devrons profiter de leur expérience”, a souligné Evenepoel. Les coureurs ont reconnu le parcours de 272 km avec deux tours d’un circuit local dans le final et la “très exigeante” montée pavée vers Montmartre. “Sur le circuit local, tout peut se passer. À Wollongong (où il a été champion du monde en 2022, ndlr), je n’avais pas attaqué où tout le monde l’attendait”, a assuré Evenepoel. Le parcours de la course en ligne convient parfaitement au champion du monde néerlandais Mathieu van der Poel, pointé comme le favori N.1 samedi. “Mathieu est toujours dangereux”, a reconnu Evenepoel. “Mais Pidcock est aussi en forme, comme on l’a vu sur le mountainbike (où il a renouvelé son titre, ndlr.). C’est un parcours qui convient à beaucoup de coureurs mais nous devons surtout nous concentrer sur nous-mêmes. C’est une course difficile de six heures. Beaucoup de choses peuvent se passer mais Mathieu est certainement un des cinq grands favoris.” “Si vous regardez les courses d’un jour des 18 derniers mois, il n’y a qu’un nom qui ressort. Je m’attends à ce que Mathieu soit aussi bon que dans les autres courses”, a ajouté Van Aert qui pointe son éternel rival comme “le seul grand favori”.

Champion olympique sur le chrono, Evenepoel peut écrire l’histoire avec une deuxième médaille d’or en une semaine. “Je n’y avais pas pensé. Mais maintenant, oui. Je ferai de mon mieux”, a souri le coureur de Soudal Quick-Step. Van Aert, qui a déjà remporté l’argent et le bronze, a répondu sur le ton de la blague. “Et moi je peux compléter ma collection. Je pourrai alors arrêter demain (samedi).”

