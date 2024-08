JO 2024 : record de Belgique pour le relais mixte 4x400m qui termine 4ème

La Belgique a pris la 4e place du relais 4x400m mixte lors de la 2e journée des épreuves d’athlétisme aux Jeux Olympiques de Paris, samedi au stade de France. “Frustrant”, pour Jonathan Sacoor. “On a fait de notre mieux”, reconnait Naomi Van den Broeck. “Cela donne confiance”, avoue Jonathan Sacoor et Alexander Doom.

Derrière les ténors que sont les États-Unis, tombeurs du record du monde la veille, en bronze, la Grande-Bretagne en argent et surtout les Pays-Bas de Femke Bol, en or, les Belges n’ont pas à rougir avec un nouveau record de Belgique à la clé (3:09.36).

Premier relayeur, Alexander Doom avait pris la place de Kevin Borlée par rapport aux séries. “C’était convenu comme ça. On en avait discuté avec Jacques et Carole. C’est bien de commencer un championnat comme ça. On était tout près du podium, un peu déçu bien sûr. On a négocié presque parfaitement nos relais. J’aurais dû être un peu plus agressif sur mes premiers 100 mètres. Mais on passe tout près quand même. Cela donne confiance pour la suite“.

Deuxième relayeuse, Helena Ponette, qui se rabattra en 3e position, comptait sur “la stratégie d’Alexander (Doom) de me placer pour que je sois le plus devant possible, pour pousser les autres à batailler pour se replacer. Et pour moi garder le plus d’énergie possible. Cela s’est bien passé comme ça. Et le relais avec Jonathan aussi.“

Jonathan Saccoor était sans doute le plus déçu des quatre. “Être quatrième, c’est toujours frustrant. Et ce n’est pas nouveau pour nous. On a chacun encore beaucoup de travail, mais il faut passer à autre chose à présent. On veut toujours plus. C’était quand même chouette ce relais (avec les séries la veille et deux records de Belgique coup sur coup, ndlr), j’ai souffert, mais cela donne de la confiance pour la suite. On veut tous faire un bon championnat.“

“Elles sont douées. On a fait de notre mieux donc on ne peut pas espérer beaucoup plus“, a commenté Naomi Van den Broeck, 4e relayeuse, avant de filer vers sa récupération avant les séries du 400m haies dimanche midi. “Mon départ était un peu trop tôt, j’aurais dû être un peu plus patiente et attendre Jonathan, mais au final, cela n’aurait pas fait une grande différence. J’ai fait de mon mieux, il reste encore tout un championnat. La course s’est déroulée un peu différemment par rapport à ce que je m’attendais. Mais c’est exactement ce que je voulais avoir : quelqu’un devant moi. Les premiers 200 mètres, j’avais quand même l’Américaine qui me tirait un petit peu. Après, j’ai senti la Britannique. Elle est passée vite, mais j’ai essayé de rester dans ma course. Femke Bol est passée vite (sic). Ce n’est pas super chouette de se faire dépasser bien sûr, mais j’ai fait de mon mieux.“

Belga/Photo Belga