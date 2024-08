JO 2024 : Dylan Borlée éliminé en repêchages du 400 m

Les repêchages du 400 m ce lundi constituaient la dernière épreuve individuelle de Dylan Borlée lors des Jeux Olympiques. “Mais je suis surtout fier quand même”, a-t-il déclaré après son élimination.

Au terme de la course, Dylan Borlée a évoqué “une saison folle” et des derniers mois difficiles. “Je me suis toujours senti bien physiquement, à l’exception d’une petite douleur, mais c’était difficile mentalement. Il s’est passé beaucoup de choses.” Le coureur ne vit donc pas cette élimination lors des repêchages comme un drame. “Je suis frustré parce que je voulais établir un record personnel et aller en demi-finale, mais je suis surtout fier quand même. Ça a été une saison difficile et pourtant je suis aux Jeux. J’ai tout donné aujourd’hui et je ne peux rien me reprocher. Je ne regrette rien.”

Dylan Borlée représente également une valeur sûre pour les Belgian Tornados et devrait courir les séries du 4×400 m vendredi pour épargner Alexander Doom. “Rien n’est encore décidé”, précise toutefois le coureur. “On verra d’abord comment se comporte Alexander en demi-finale du 400 m et ensuite on pourra constituer le puzzle. Je pense que je suis prêt. Un relais est différent d’une course individuelle où vous êtes complètement seul, surtout dans votre tête.”

Dylan Borlée considère que la Belgique a une chance de médaille mais “la concurrence est très forte”, observe-t-il.