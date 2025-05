Anderlecht-Club Bruges, un ‘Topper’ en finale dix ans plus tard

Pour la quatrième fois de l’histoire de la compétition, et pour la première fois depuis 2015, Anderlecht et le Club Bruges vont s’affronter en finale de la Coupe de Belgique dimanche (18h00) au stade Roi Baudouin à Bruxelles. Si les Brugeois tenteront d’ajouter un 12e trophée et confirmer leur statut de club le plus titré en Coupe, les Bruxellois courent derrière une 10e Coupe depuis 2008 et un trophée majeur depuis 2017.

Les Mauves monteront sur la pelouse du Heysel dimanche avec le plein de confiance acquis ces derniers jours et un 10 sur 12 contre La Gantoise et l’Antwerp. Besnik Hasi pourrait même compter sur Jan Vertonghen au coup d’envoi ce dimanche. Le capitaine anderlechtois a rejoué 15 minutes contre l’Antwerp jeudi et a affirmé samedi en conférence de presse qu’il était “prêt à jouer.”

Bruges reste sur un succès 4-1 contre La Gantoise. Une victoire qui a permis aux joueurs de Nicky Hayen de retrouver des couleurs et de la confiance après le 1 sur 6 contre l’Union Saint-Gilloise. L’entraîneur brugeois pourrait cependant ne pas pouvoir faire appel à Simon Mignolet. Le gardien brugeois “n’est toujours pas à 100%” à cause de douleurs à la poitrine et n’a pas participé au dernier entraînement samedi.

Le vainqueur succèdera au palmarès à l’Union et obtiendra un ticket pour les barrages de l’Europa League la saison prochaine. L’identité du lauréat pourrait avoir une influence sur la distribution des tickets européens. Si Bruges l’emporte et termine dans le top 2 des Champions Playoffs, ce ticket pour les barrages de l’Europa League reviendra au 3e et celui pour le 2e tour préliminaire au 4e. Le cinquième des Champions Playoffs jouera alors le barrage contre le vainqueur des Europe Playoffs pour le ticket pour le 2e tour préliminaire de la Conference League.

■ Ressenti de quelques supporters au micro de Charlotte Verbruggen