Jeux paralympiques : la Bruxelloise Léa Bayekula et Laurens Devos seront les porte-drapeaux belges

L’athlète Léa Bayekula et le pongiste Laurens Devos seront les porte-drapeaux de la Belgique à la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques, dimanche à Paris. Le spectacle se déroulera à partir de 20h00 au Stade de France.

C’est dans ce même Stade de France que Bayekula a décroché deux médailles d’or, sur 100 m et 400 m en classe T54. Laurens Devos a quant à lui remporté un troisième titre paralympique consécutif en para tennis de table classe 9. La Belgique a décroché un total de 14 médailles aux Jeux Paralympiques de Paris, dont 7 en or. Les athlètes du Team Belgium avaient ramené 15 médailles de Tokyo il y a trois ans, mais seulement 4 en or.

Michèle George (Grand Prix test et freestyle de para dressage Grade V), Maxime Carabin (100 m et 400 m T52), Léa Bayekula et Laurens Devos ont conquis les plus précieux métaux dans la capitale française.

Ewoud Vromant (poursuite individuelle sur 3 km et contre-la-montre en para cyclisme C2), Maxime Hordies (contre-la-montre en para cyclisme MH1) et Peter Genyn (100 m T51) y ont ajouté quatre médailles d’argent. Le même Genyn (200 m T51) ainsi que Tim Celen (contre-la-montre en para cyclisme T1-T2) et Jonas Van de Steene (contre-la-montre en para cyclisme H4) ont rapporté trois médailles de brozne.

Rédaction avec Belga