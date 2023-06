Hockey Pro League : les Red Lions font le job contre la Nouvelle-Zélande (1-0)

En battant pour la 2e fois la Nouvelle-Zélande par 1-0 mercredi, les Red Lions ont réussi un sans-faute lors de la fenêtre anversoise de Hockey Pro League, où ils étaient également opposés à deux reprises à l’Australie.

Pour leur 12e rencontre du tournoi, avant un nouveau bloc de clôture de 4 matchs la semaine prochaine contre l’Espagne et les Pays-Bas (toujours à Anvers), Michel van den Heuvel devait toujours se passer de Felix Denayer, Tom Boon et Antoine Kina, blessés, et laissait au repos Vincent Vanasch, Florent Van Aubel et Cédric Charlier.

Comme lors du 1er match remporté samedi face aux Black Sticks (3-1), le but d’ouverture est venu d’un sleep de Tanguy Cosyns, sur le 3e penalty-corner belge (11e). Malgré une domination notable dans les statistiques, les Belges n’ont pas réussi par la suite à se mettre à l’abri, disputant une 2e période plus confuse, mais gardant leur avantage jusqu’au bout. Grâce à cette 8e victoire dans la compétition, la 5e de rang, les champions olympiques totalisent 24 points et pointent toujours à la 3e place, derrière la Grande-Bretagne (32) et l’Inde (30), mais avec leurs 16 rencontres jouées.

La Belgique a dans son dos l’Espagne (4e, 21 pts) et les Pays-Bas (5e, 19 pts), qui sont à leur programme la semaine prochaine et qui toutes deux sont les seules à pouvoir encore dépasser les Belges au classement.

