Historique: Nafi Thiam triple championne olympique, Noor Vidts médaille de bronze

Nafi Thiam a remporté la médaille d’or de l’heptathlon des Jeux Olympiques de Paris, vendredi soir au Stade de France de Saint-Denis. Elle s’est imposée avec un total de 6880 points devant la Britannique Katarina Johnson-Thompson, la championne du monde 2019 et 2023 qui a pris la médaille d’argent (6844).

Noor Vidts enlève le bronze, comme lors des championnats d’Europe de Rome le 8 juin, grâce à ses 6707 points, nouveau record personnel. La double championne du monde du pentathlon (en salle) avait échoué à 19 points de la 3e marche du podium à Tokyo et terminé 4e.

Nafi Thiam première triple championne olympique de l’histoire de l’heptathlon

Déjà titrée aux Jeux de Rio en 2016 et de Tokyo en 2021, Nafi Thiam devient, à dix jours de son 30e anniversaire, la première athlète de l’histoire à devenir triple championne olympique de cette discipline entrée au programme des JO en 1984. L’or de Thiam et le bronze de Vidts portent à 8 le nombre de médailles du Team Belgium obtenues à Paris. Ce bilan composé de 3 médailles d’or et 5 de bronze dépasse en nombre celui des Jeux de Tokyo (7 : 3 en or, 1 en argent, 3 en bronze).

Avec deux Belges sur un même podium, sur les 1re et 3e marches, Thiam et Vidts égalent la performance de Remco Evenepoel et Wout van Aert dans l’épreuve de cyclisme contre-la-montre le 27 juillet dernier.

Thiam partageait jusqu’ici le record de deux sacres olympiques avec l’Américaine Jackie Joyner-Kersee (1988, 1992) la détentrice du record du monde (7291 points en 1988 aux JO de Séoul). Avec trois médailles d’or, lors de trois Jeux consécutifs, Thiam entre dans l’histoire du sport belge. Aucun Belge n’a remporté l’or olympique dans trois Jeux différents.

Noor Vidts médaille de bronze avec un nouveau record personnel

Noor Vidts a réussi l’exploit de monter sur la troisième marche du podium de l’heptathlon des Jeux Olympiques de Paris, vendredi au Stade de France à Saint-Denis.

La Vilvordoise n’a cessé de battre ses records tout au long de la compétition. Autrefois, trop handicapée par la sixième épreuve le lancer du javelot, elle a amélioré de près de deux mètres sa meilleure performance personnelle en l’expédiant à 45m00 vendredi. Elle a ainsi pu aborder le 800 mètres, une de ses meilleures épreuves, en 4e position. Elle n’accusait que 5 points de retard sur la Suissesse Annik Kälin qui ne pouvait rivaliser avec Vidts sur le double tour de piste. Son chrono de 2:06.38 (4e) lui a rapporté 1018 points et permis de s’emparer de la 3e place finale avec un total de 6707 points, nouveau record personnel, derrière Nafi Thiam, couronnée comme à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021, et la double championne du monde (2019, 2023) la Britannique Katarina Johnson-Thompson, qui enlève sa première médaille olympique en argent (6844).

Noor Vidts n’a jamais quitté l’une des quatre premières places de la compétition. Elle a débuté en bouclant le 100m haies en 13.10 (PB) de quoi se classer 3e (1109 pts). Elle a effacé 1m83 à la hauteur (5e/1016 pts) et reculé au 4e rang (2125). Le lancer du poids lui a rapporté 832 points de plus, sa 3e place et ses 14m57, la maintinrent au 4e rang (2957). Elle bouclait cette excellente première journée en étant la 5e plus rapide sur le demi-tour de piste (200m) en 23.86 (994 pts). Son total de 3951 points la situait en 4e position à 5 points de l’Américaine Anna Hall (3956). Elle confirma sa grande forme dès la longueur première épreuve vendredi. Elle réalisait la 4e performance en atterrissant à 6m40 (975 points) de quoi repasser au 3e rang (4926). Le javelot était le moment de vérité pour la double championne du monde du pentathlon en salle. A trois reprises, elle a amélioré son record (43m54, 43m83 et 45m00). Ses 763 points acquis et son total de 5689 points la faisait reculer à la 4e place mais avec un si petit retard que tous les espoirs étaient permis au moment de s’élancer. Ils n’allaient pas être déçus.