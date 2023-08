Football : Senne Lynen quitte l’Union Saint-Gilloise et signe en Allemagne

Senne Lynen, 24 ans, a officiellement quitté l’Union Saint-Gilloise pour rejoindre le Werder Brême. Le club allemand l’a confirmé mardi. Les deux clubs “ont convenu de ne pas dévoiler les modalités du transfert”, indique le club de Bundesliga.

Lynen, qui avait encore un an de contrat avec l’USG, était arrivé sous forme d’un transfert libre au Parc Duden à l’été 2020 en provenance du club néerlandais de Telstar. Il aura participé au sacre des Bruxellois en Challenger Pro League avant de connaître les deux dernières saisons solides du club en Jupiler Pro League.

"Someday I'm going to miss that, yes." 🥹

Senne's last interview as an Union player. All the best with the next step in your career, @Lynensenne. pic.twitter.com/00nVFKoWhq

