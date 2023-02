Football : le RSC Anderlecht signe Slimani et va porter plainte à la FIFA pour le dossier Toffolo

En difficultés dans le championnat de Belgique (11e avec 28 points, à 12 points des Playoffs 1), le RSC Anderlecht comptait sur cette période de transferts du mois de janvier pour permettre le départ de bon nombre de joueurs jugés superflus dans l’effectif et pour se renforcer à certains postes-clés, notamment en défense et en attaque.

Le RSCA souhaitait ainsi l’arrivée d’un arrière gauche. Il pensait l’avoir trouvé en la personne de Harry Toffolo, un défenseur anglais de 27 ans actuellement affilié à Nottingham Forest, en Premier League anglaise. Un prêt pour six mois semblait sur le point de se faire au dernier jour du mercato, mais cela a finalement capoté.

Nottingham Forest argue du fait qu’un autre latéral gauche de son groupe, Omar Richards, est toujours blessé et que son retour est prévu plus tard que prévu. D’où la nécessité de garder Toffolo dans le club pour le remplacer.

Mais selon le RSC Anderlecht, Toffolo avait signé son contrat avec le club, passé les tests médicaux et Nottingham avait donné son accord pour un prêt de six mois avec option d’achat. Mais le contrat final devait encore être signé par Nottingham Forest qui a décidé d’arrêter tout au dernier jour de la période de transferts.

Le RSCA ne veut pas en rester là et a décidé de porter plainte auprès de la FIFA, comme le révèlent plusieurs médias belges ce jeudi. Le club anderlechtois affirme avoir tous les documents en mains pour prouver que Toffolo devait bien arriver cet hiver à Bruxelles, jusqu’en fin de saison. Le CEO Sports du club Jesper Fredberg le confirme également dans une vidéo publiée ce jour par l’équipe bruxelloise : “Harry Toffolo était chez nous depuis dimanche dernier”, dit-il.

Si la FIFA donne raison à Anderlecht, soit le back gauche anglais arrivera bien en prêt, soit Nottingham Forest versera une indemnité compensatoire.

Toujours lors du dernier jour du mercato, le RSC Anderlecht a connu une autre mésaventure, avec un attaquant nigérian qui est finalement parti à Genk. Cette histoire est racontée par Sudinfo, ce jeudi.

L’histoire commencerait par l’intérêt du RSCA pour un international sénégalais, Bamba Dieng. L’agent du joueur, Didier Frenay, aurait toutefois fait comprendre à Jesper Fredberg que le transfert ne pourrait pas se faire. Il aurait alors proposé à la place l’attaquant nigérian Tolu Arokodare, sous contrat à Amiens, en Ligue 2 française.

Mais Didier Frenay aurait appris quelques jours plus tard que le RSCA tentait de finaliser le dossier avec un autre agent bien connu, Mogi Bayat, en raison d’un conflit judiciaire en cours contre Didier Frenay.

Ce dernier explique à Sudinfo que Genk a proposé une meilleure offre (4,5 ans de contrat contre un prêt avec option d’achat pour le RSCA), d’où la décision d’Arokodare de rejoindre Genk, qui cherchait un successeur à son buteur Paul Onuachu, parti pour 20 millions d’euros à Southampton.

Finalement, le RSCA a signé un attaquant algérien, Islam Slimani. L’international algérien a fait les beaux jours du Sporting Portugal entre 2012 et 2016, mais il enchaîne les clubs depuis 2018 entre Leicester, Monaco, Lyon et Brest, désormais.

Il a marqué 2 buts en 18 matches pour le club breton depuis le début de saison, et semble moins efficace que durant ses plus belles saisons. Ses différents prêts le confirment malheureusement pour le RSCA.

Meet our new striker. Islam Slimani joins RSCA until the end of the season. 🟣⚪ https://t.co/3QJ3rrDc3L pic.twitter.com/yvaEZm4sbH

— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) January 31, 2023