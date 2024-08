Félix Denayer estime que les Red Lions ont réussi “un bon test” face à l’Inde

Les Red Lions ont remporté jeudi leur quatrième victoire consécutive dans le tournoi olympique de hockey en s’imposant face à l’Inde, mais ils ont dû se battre jusqu’au bout. Les champions olympiques en titre ont été menés mais ont réussi à s’imposer de justesse 2-1. “C’était un bon test”, a réagi le capitaine Félix Denayer.

L’Inde a pris les commandes (0-1) après dix-huit minutes au Stade Yves-du-Manoir à Colombes. Après la pause, des buts de Thibeau Stockbroekx (33e minute) et du vétéran John-John Dohmen (44e minute) ont cependant assuré la victoire pour les Lions. “Ce sont les Jeux Olympiques, donc le défi est toujours grand. Ce sont toujours les détails qui font la différence”, a déclaré Denayer. “Ils ont eu une première opportunité et ont marqué. La suite était un bon test pour nous, pour voir si nous pouvions rester calmes et avoir confiance en notre jeu. Et c’est exactement ce que nous avons fait. C’était agréable de voir que nous pouvions revenir et être capables de gagner le match.”

Vendredi (17h30), les Lions joueront contre l’Argentine pour leur dernier match de groupe avant le début de la phase à élimination directe et les quarts de finale. Denayer a atteint le cap des 400 sélections pendant ces Jeux. “C’est quelque chose de spécial”, a-t-il reconnu. “C’est spécial d’y arriver, de pouvoir jouer ce match aux Jeux Olympiques, et d’être en tête du groupe. Je ne pourrais rien souhaiter de mieux.”

