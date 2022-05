Felice Mazzù est officiellement le nouvel entraîneur du RSC Anderlecht

La nouvelle était dans l’air depuis plus d’une semaine : le coach de l’Union Saint-Gilloise arrive au Lotto Park.

Moins d’une semaine après l’annonce officielle du départ de Vincent Kompany de son poste d’entraîneur, après deux saisons à la tête des Mauve et Blanc, le RSC Anderlecht a confirmé ce mardi que le poste de T1 revient à Felice Mazzù, coach jusqu’au terme de cette saison 2021-2022 de l’Union Saint-Gilloise.

L’entraîneur belge de 56 ans quitte donc l’Union au bout de deux saisons, après avoir permis au club de remonter en Division 1A, puis d’obtenir la deuxième place du championnat de Belgique et un ticket pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Felice Mazzù a signé un contrat à durée indéterminée avec le RSCA. Son équipe technique doit encore être dévoilée dans les prochains jours.

“Deux années exceptionnelles à l’Union”

“Je n’oublierai jamais mes deux années exceptionnelles passées à l’Union Saint-Gilloise. Je remercie les joueurs, le staff et la direction de m’avoir permis de développer ce projet“, précise d’abord l’entraîneur par voie de communiqué. “À 56 ans, j’ai une énorme envie de relever un nouveau défi. L’ambition du Sporting Anderlecht est, pour moi, une opportunité unique que je ne pouvais pas laisser passer. Nous continuons sur les fondations du projet, la vision du club et l’attente de nos supporters. Lier une philosophie football et le style de la maison aux résultats, en intégrant et développant nos jeunes.”

Le président du RSCA Wouter Vandenhaute annonce pour sa part la couleur : l’objectif est de “gagner à nouveau des prix”. “Et nous sommes convaincus que Felice Mazzù nous y aidera. C’est un professionnel et un excellent people manager. Et, comme nous, il a l’ambition de faire à nouveau du RSC Anderlecht le club numéro un en Belgique”, conclut-il.

L’Union Saint-Gilloise a réagi via communiqué, soulignant que “l’Union est stupéfaite des agissements de son coach et du RSC Anderlecht et analysera quelles suites juridiques donner à cette affaire”. Mais précise : “Toute la famille Unioniste remercie Felice Mazzù pour son travail lors des deux saisons précédentes avec notamment la promotion et la fantastique deuxième place.”

