Excellent week-end pour le football bruxellois: retour sur ces trois victoires

Ce week-end était excellent pour le football bruxellois. Les trois clubs en première division sortent vainqueurs de cette troisième journée de championnat.

Huit buts marqués, un seul encaissé et 9 points sur 9 : l’Union Saint-Gilloise réussit son début de saison en se positionnant au haut du classement. Le club s’est facilement imposé face à Louvain ce samedi. L’USG gagne 5-1, dont 3 penaltys. “C’est un très bon début de championnat. Il faut continuer comme ça, continuer à mettre en place ce qu’on travaille la semaine, en entraînement. Si on garde la même mentalité, le même aspect défensif, solide derrière, et en menant nos occasions, ça va le faire“, se réjouit Cameron Puertas.

De son côté, le RWDM confirme sa bonne prestation de la semaine dernière. Le club bat Malines 1-0 avec un Mickaël Biron très en forme. Il marque 3 buts lors de ses trois premiers matchs en première division. “On sait pas où on va s’arrêter. On est bien pour le moment, on espère que ça va continuer comme ça“, réagit-il.

Troisième match bruxellois remporté : malgré une prestation peu convaincante, le RSCA s’impose face à Saint-Trond (0-1) ce dimanche.

Même s’il y a encore des choses à corriger, les clubs de la capitale enchaînent les succès.

■ Reportage de Christopher Hooghe et Hugo Moriamé