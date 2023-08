L’Union Saint-Gilloise écrase l’OHL (5-1) : déjà trois victoires d’affilée

Casper Terho (21e), Cameron Puertas (34e), Dennis Eckert Ayensa (65e, 74e) et Gustaf Nilsson (90e+8) ont permis à l’Union d’aligner une troisième victoire d’affilée (5-1) contre OH Louvain , samedi lors de la 3e journée de D1A. Les Bruxellois possèdent le maximum de points (9) et les Louvanistes, qui ont réduit l’écart par Jon Dagur Thorsteinsson (38e), n’en comptent qu’un seul.

Suite aux départs de Bart Nieuwkoop (Feyenoord) et de Senne Lynen (Werder Brême), Alexander Blessin a fait confiance à Terho et à Lazare Amani. A OHL, Marc Brys, qui a acté le transfert de Mandela Keita (Antwerp), a relégué Richie Sagrado et Mathieu Maertens sur le banc et a titularisé Florian Miguel, Joren Dom et Sofiane Kiyine.

Les Louvanistes ont semé le premier danger par Thorsteinsson (7e) et les visités ont répliqué par Charles Vanhoutte, qui a obligé Valentin Cojocaru à sortir une grosse parade (12e). Entrés dans une phase positive, les Bruxellois ont pris les devants grâce à un tir à distance de Terho (21e, 1-0).

En forme et dos au but, Puertas a encore gonflé la confiance des Unionistes en effaçant Siebe Schrijvers avant de frapper du droit (34e, 2-0). Si le geste de l’Espagnol avait été joli à voir, le tir à distance de Thorsteinsson sur un coup franc donné fortement en retrait par Miguel l’était tout autant (38e, 2-1).

A la reprise, l’Union ne s’est pas mise en mode gestion et d’un angle difficile, Eckert Ayensa a envoyé le ballon sur la transversale (62e). Néanmoins l’Allemand a étanché sa soif de buteur en transformant deux penaltys accordés pour des fautes de Schrijvers sur Puertas (65e,3-1) et de Dom sur Terho (74e, 4-1). Monté à la place d’Eckert, Nilsson a marqué un troisième penalty accordé pour une faute de Hamza Mendyl sur Guillaume François (90e+8, 5-1).

Belga – Photo : Belga Image