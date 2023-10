Euro : les Diables Rouges sont qualifiés pour la septième phase finale

La Belgique s’est qualifiée pour la septième phase finale du Championnat d’Europe de football de son histoire. Les Diables Rouges se sont imposés 2-3 en l’Autriche, vendredi, à Vienne, pour leur sixième match de qualification dans le groupe F.

Dodi Lukebakio (12e et 55e) et Romelu Lukaku (58e) ont permis aux Belges de mener 0-3, mais Konrad Laimer (73e) et Marcel Sabitzer (84e, sur penalty) ont relancé le suspense, alors qu’Amadou Onana (78e) a été exclu. Les Diables ont tenu bon et ont validé leur ticket pour l’Euro 2024 en Allemagne.

Le sélectionneur Domenico Tedesco optait pour une équipe très offensive, avec Loïs Openda aligné aux côtés de Romelu Lukaku et Dodi Lukebakio et Jérérmy Doku sur les ailes. Comme à l’aller, l’Autriche tentait de mettre les Diables Rouges en difficulté par un pressing haut, sans parvenir à se créer de véritable occasion en début de match. Les Belges trouvaient l’ouverture sur leur première occasion. Servi par Timothy Castagne, Lukebakio laissait Philipp Lienhart sur place côté droit et trompait Alexander Schlager d’une frappe croisée. L’ailier débloquait ainsi son compteur en équipe nationale pour sa 11e sélection. Matz Sels, titularisé dans le but, s’illustrait avec deux détentes pour détourner le tir de l’entrée du rectangle de Manrit Sarkaria (20e) et la frappe de Patrick Wimmer (21e), qui s’était infiltré dans le rectangle après une perte de balle belge dans l’entrejeu. Son homologue Schlager devait s’employer pour dévier une frappe lointaine d’Amadou Onana (27e).

Après une tête de Lienhaert de peu à côté (37e), la situation la plus chaude dans le rectangle belge depuis le début de la partie se produisait en fin de première période: Sels sortait en catastrophe devant Christoph Baumgartner, puis Timothy Castagne repoussait la tentative de Wimmer (42e). Les Diables Rouges remontaient sur la pelouse avec Yannick Carrasco à la place d’Openda. Le début de seconde période était particulièrement animé, avec des occasions autrichiennes pour Baumgartner (50e) et Maximilian Wöber (51e) et un ballon piqué sur la transversale de Lukaku seul devant le gardien (53e) en prélude au K.O. que semblaient infliger les Diables aux Autrichiens. Lukebakio doublait la mise d’une frappe de l’entrée du rectangle déviée par Nicolas Seiwald (55e). Trois minutes plus tard, Doku partait de son camp et servait à Lukaku le ballon du 0-3 (58e).

Konrad Laimer réduisait l’écart d’une frappe des 20 mètres (73e). La rouge reçue par Amadou Onana, après deux cartes jaunes, laissait les Diables à dix alors que l’Autriche pouvait compter sur le soutien d’un stade Ernst-Happel, rempli avec 47.000 spectateurs, pour tenter de forger l’exploit. La température montait encore d’un cran lorsque l’arbitre Jesus Gil Manzano accordait un penalty pour une main de Theate, après intervention du VAR. A peine monté au jeu, Marcel Sabitzer relançait complètement le suspense (84e). Tedesco renforçait son entrejeu avec les montées des débutants Arthur Vermeeren et Mandela Keita (88e). Florian Grillitsch (89e) et Muhammed Cham (90e+3) se montraient encore dangereux, mais, poussés dans leurs derniers retranchements, les Belges tenaient bon. Avec 16 points en 6 rencontres, les Diables comptent 3 points de plus que l’Autriche. Surtout, la Suède (6 points, 5 matchs) ne peut plus leur ravir l’une des deux premières places qualificatives pour l’Euro. L’Azerbaïdjan suit avec 4 points (5 matchs) et l’Estonie (1) ferme la marche.

Les Diables Rouges remonteront sur la pelouse lundi (20h45) pour affronter la Suède à domicile. Ils termineront les qualifications le 19 novembre par la réception de l’Azerbaïdjan.

Belga. /image : Belga