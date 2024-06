Euro d’Athlétisme : les Cheetahs prennent le bronze, les Tornados sur le toit de l’Europe

La Belgique a remporté des médailles lors de l’Euro d’athlétisme à Rome.

Les Belgian Cheetahs, le relais 4×400 m féminin, ont remporté la médaille de bronze lors de la finale des championnats d’Europe d’athlétisme de Rome mercredi en Italie. Les Cheetahs, avec Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Cynthia Bolingo et Helena Ponette, ont ont franchi la ligne en 3:22.95, à 83 centièmes de seconde de leur record de Belgique, pour prendre la troisième place.

Van den Broeck a transmis en deuxième position le témoin à Vervaet qui a ensuite reculé en troisième position avant de passer le relais à Bolingo. L’athlète brabançonne, qui avait fait sa rentrée lors des séries, a conservé sa place avant que Ponette n’assure la médaille de bronze.

Le relais 4×400 m féminin remporte donc la toute première médaille de son histoire dans un grand championnat dans sa 10e finale internationale. Il s’agit de la quatrième médaille de la Belgique dans ces championnats après celles en or d’Alexander Doom (400 m) et Nafi Thiam (heptathlon) et celle en bronze de Noor Vidts (heptathlon).

La victoire est revenue aux Pays-Bas en 3:22.39 devant l’Irlande, médaillée d’argent en 3:22.71.

Les Belgian Tornados retrouvent leur couronne européenne sur le 4×400 m

Les Belgian Tornados ont remporté leur quatrième titre européen sur le relais 4×400 m messieurs lors des championnats d’Europe d’athlétisme de Rome mercredi en Italie.

Jonathan Sacoor, Robin Vanderbemden, Dylan Borlée et Alexander Doom ont franchi la ligne en 2:59.84 à deux secondes de leur record de Belgique (2:27.88), établi aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. L’Italie a pris la 2e place (3:00.81) devant l’Allemagne (3:00.82).

Les Tornados disputaient leur 34e finale internationale et terminent pour la 20e fois sur le podium. Les protégés de Jacques Borlée remportent leur quatrième titre européen après les trois consécutifs décrochés en 2012, 2016 et 2018. La Grande-Bretagne avait mis fin à l’hégémonie belge en 2022.

Sacoor a démarré fort pour transmettre en première position le témoin à Vanderbemden qui a reculé à la deuxième place en passant le relais à Borlée. Le petit frère de Kevin et Jonathan a repris la tête pour lancer Doom dans des conditions idéales. Le tout frais champion d’Europe du 400 m a terminé en boulet de canon (43.88) pour assurer le succès belge.

Il s’agit de la cinquième médaille belge dans ces championnats après celles en or d’Alexander Doom (400 m) et Nafi Thiam (heptathlon) et celles en bronze de Noor Vidts (heptathlon) et des Belgian Cheetahs (4×400 m féminin), remportée quelques minutes avant la course des Tornados.

Belga