Euro d’athlétisme : Bruxelles veut organiser l’édition 2030, la candidature officielle attendue à l’automne

La fédération belge d’athlétisme (Belgian Athletics), la ville de Bruxelles et Golazo ont l’ambition d’organiser les championnats d’Europe d’athlétisme 2030 à Bruxelles.

Les trois parties ont rejoint, comme cinq autres candidats, la première partie du ‘questionnaire de candidature’ de la fédération européenne d’athlétisme (European Athletics), a appris l’Agence BELGA jeudi.

Avec six candidats et une procédure de candidature intense, European Athletics a décidé d’instaurer un tour préliminaire avant la candidature traditionnelle. Dans le ‘questionnaire de candidature’, les villes candidates doivent déjà remettre une première version courte de leur bidbook. European Athletics dévoilera ensuite les consignes pour la procédure officielle à trois candidats en octobre ou novembre.

La candidature belge attend aussi les prochaines élections communales du mois d’octobre pour savoir si le nouveau collège communal de Bruxelles est toujours intéressé par l’organisation d’un Euro. European Athletics procèdera à un nouveau tour de sélection en avril 2025 et la ville organisatrice sera connue en avril 2026.

La Belgique fêtera en 2030 son bicentenaire et l’organisation d’un tel événement pourrait encore tomber au bon moment pour l’actuelle génération dorée de l’athlétisme belge. De plus, une nouvelle piste d’échauffement aura, en principe, été installée sur les anciens terrains de l’Union belge de football sur l’avenue Houba de Strooper.

La Belgique vient de remporter six médailles lors des derniers championnats d’Europe qui se sont terminés mercredi à Rome: trois en or pour Alexander Doom (400 m), Nafi Thiam (heptathlon) et les Belgian Tornados (4×400 m masculin), une en argent pour Jochem Vermeulen (1.500 m) et deux en bronze pour Noor Vidts (heptathlon) et les Belgian Cheetahs (4×400 m féminin).

Belga