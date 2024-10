Deuxième saison NBA pour le Bruxellois Toumani Camara: “Tous les aspects de mon jeu ont progressé”

Toumani Camara arrive cette année en NBA riche d’une première expérience fournie avec les Portland Trail Blazers. Titulaire pendant la majorité des matchs du dernier exercice, l’ailier a toutefois expliqué “qu’aucun rôle ne lui avait été promis” par son coach Chauncey Billups pour la saison à venir.

L’été a été plus que bénéfique au Bruxellois, qui est revenu avec “cinq kilos de muscle” en plus, avec un meilleur tir et un esprit libéré. La ligne ne change pas, toutefois. “Ce sera le même Toumani avec la même énergie mais avec plus de maturité, de confiance et d’expérience”, a-t-il annoncé en conférence de presse virtuelle dimanche. “La prise de poids a été une précaution, avec l’objectif de devenir plus fort et m’endurcir. Je devais améliorer aussi mon tir et mes décisions. Tous les aspects de mon jeu ont progressé.” Pendant l’intersaison, Camara a profité du temps qui lui a manqué l’année dernière. “J’ai pu travailler sur mon corps et sur mon jeu. J’avais énormément de choses à gérer la saison dernière, avec un stress qui y était lié. Désormais, je suis plus calme et je peux me concentrer sur l’important.” C’est également dans la tête que le Blazer a grandi.

“Aucun rôle ne m’a été promis”

“Je suis devenu plus mature, et j’ai gagné en expérience. Je suis plus libéré, mais beaucoup dépend de la confiance que les coachs m’accordent.” À ce sujet, aucune promesse n’a été faite par Chauncey Billups quant au rôle qu’occupera Toumani Camara dans un effectif renforcé. “Il faut gagner la confiance et prouver tous les jours. Ce travail ne s’arrête jamais en NBA, peu importe qui tu es, si tu veux rester au sommet. Ma relation avec le coach est bonne, j’ai su gagner sa confiance cet été, mais la manière dont il va m’utiliser est toujours une interrogation.” “Mon rôle est similaire à celui de l’année passée”, celui d’un solide défenseur de périmètre, “mais avec plus d’ouverture offensivement”, grâce au travail estival. “Je ne vais pas devenir une première option offensive, je reste un deuxième année. Il faut accepter mon rôle et me donner à fond dans ce que je sais faire. Nous sommes sur la même longueur d’onde à ce sujet avec le coach”, a-t-il précisé.

“Quand Stephen Curry sait que c’est toi qui vas défendre sur lui…”

En effet, Toumani Camara annonce avoir avancé en attaque, où il était parfois limité lors de son année rookie. “Cela rend le jeu plus amusant d’être plus efficace offensivement. Cela pouvait être difficile par moments l’année passée”, lorsqu’il était cantonné à son identité défensive. Développer cette nouvelle facette “procure beaucoup de plaisir.” Le Bruxellois a encore faim de découverte. “J’ai toujours envie de prouver quelque chose à moi-même. Me comparer aux meilleurs défenseurs de la ligue m’inspire. Chaque match est différent, et il faut que je puisse m’adapter au plan.” Déjà en 2024, il avait gagné ses galons dans la grande ligue. “C’est agréable de sentir ma présence en NBA, que les joueurs adverses me respectent un peu plus que l’année passée. Quand Stephen Curry sait que c’est toi qui vas défendre sur lui, cela donne un sentiment de validation. Cela a été un rêve, et c’est important mentalement.” Individuellement, l’ailier de 24 ans préfère ne pas se fixer d’objectif statistique précis. “Je serai parfois amené à défendre sur certains joueurs clés plutôt que m’exprimer offensivement. Mes pourcentages vont s’améliorer et je dois encore commettre moins de fautes. En aidant l’équipe, naturellement, mes ‘stats’ vont progresser, mais je n’ai pas d’objectif particulier.”

L’arrivée de Camara en équipe nationale est “juste une question de temps”

Il demeure beaucoup d’incertitude quant au moment où Toumani Camara portera le maillot des Belgian Lions, l’équipe nationale de basketball. S’il a réaffirmé sa volonté de représenter la Belgique sur la scène FIBA, le joueur des Portland Trail Blazers a demandé un peu de patience lorsqu’il a été interrogé dimanche, à l’occasion d’une conférence de presse virtuelle. “Cela arrivera au moment où cela aura du sens”, a-t-il commenté.

L’agent de Toumani Camara s’était déjà exprimé auprès de BeBasket Belgium en juillet dernier, expliquant que l’arrivée du joueur en équipe nationale était “encore très loin”. Dimanche, l’intéressé a avant tout confirmé son envie de représenter la Belgique. “Cela arrivera, quoi qu’il arrive, c’est juste une question de temps. Il y a beaucoup de talent dans l’équipe, et j’ai hâte de voir ce que nous serons capables de faire en équipe, en tant que pays.” La combinaison d’une carrière de joueur NBA avec le calendrier international FIBA est une problématique pour de nombreux joueurs. En France, où le nombre d’exportations aux États-Unis a explosé ces dernières années, la question fait couler beaucoup d’encre chaque été. La fédération, les joueurs et les représentants doivent travailler de concert pour permettre une intégration fluide des atouts revenus d’Amérique du Nord dans le noyau composé d’éléments évoluant en Europe. Camara, qui ne cache pas son envie de porter haut la bannière nationale, apprécie par ailleurs que la Belgique s’exporte, comme sa voisine française.

“Tous les basketteurs belges ont toujours voulu mettre la Belgique sur la carte, et permettre au pays de progresser.” L’ailier des Blazers voit d’un bon œil qu’un deuxième Belge, en la personne d’Ajay Mitchell, rejoigne la NBA. “C’est un gars exceptionnel, avec la tête sur les épaules. C’est un excellent modèle pour les enfants, et c’est une bonne chose pour le basketball belge.”

Avec Belga – Photo Belga