Deux buts annulés pour Lukaku: les Diables débutent leur Euro 2024 avec une défaite

Les Diables rouges ont été battus par la Slovaquie (0-1) à l’occasion de leur premier match à l’Euro 2024 de football. Dans le stade de Francfort, la Belgique a été menée après un but rapide de Schranz (7e). Lukaku a marqué à deux reprises en deuxième période, mais l’arbitrage vidéo est intervenu à chaque fois pour annuler les buts.

Les Diables Rouges ne sont pas passés très loin d’ouvrir la marque dès l’entame du match. Coup sur coup, Lukaku a bénéficié de deux occasions sérieuses grâce à des efforts de Doku, mais il a buté une fois sur Dubravka (3e) et n’a pas su exploiter la seconde (5e). Bien lancée, la Belgique a été refroidie quelques instants plus tard. Doku a envoyé un ballon approximatif dans la surface et Casteels s’est interposé devant Kucka, mais il n’a pas réussi à stopper le rebond repris par Schranz (0-1, 7e).

Les Diables Rouges n’ont pas été totalement bouleversés, et ont tenté de poser leur jeu malgré le marquoir. De Bruyne participait activement au pressing et il a permis une récupération haute, mais Trossard n’a pas réussi à cadrer son envoi à distance (21e). Par la suite, le rythme a baissé d’un cran, et les premiers gestes d’exaspération sont apparus du côté belge.

Avant le repos, Casteels a dû s’étendre de tout son long pour éviter la catastrophe, lorsqu’Haraslin a parfaitement ajusté une reprise de volée sur le centre de Kucka (40e). Sur une passe lumineuse de Carrasco, Lukaku est passé proche de l’égalisation, perdant le contrôle de la balle face à Dubravka (42e).

Au retour des vestiaires, les Diables ont montré leurs intentions offensives à travers des débordements de Doku et Carrasco. Lukaku a cru égaliser, en convertissant à bout portant un ballon rabattu de la tête par Onana, mais le but a été annulé par le VAR pour hors-jeu (56e). La pression se faisait de plus en plus forte autour de la surface slovaque, avec une frappe de Trossard (59e) et une nouvelle tentative de Lukaku (61e) en déséquilibre. Bakayoko a reçu une opportunité en or après un centre dévié de Doku, mais Hancko s’est héroïquement jeté sur la ligne pour repousser l’essai de l’ailier (62e).

La Slovaquie est alors parvenue à briser la dynamique belge. Les attaquants ne parvenaient plus à approcher le but adverse malgré une domination territoriale. Les hommes de Francesco Calzona ont même réussi à sortir occasionnellement de leur moitié de terrain, tandis que les changements du côté des Diables tardaient à impacter la rencontre.

Après l’ascenseur émotionnel du premier but annulé, le banc belge a vibré une fois de plus en vain, à la 86e minute. Openda a débordé Vavro et a offert un caviar à Lukaku qui a conclu avec sang-froid. Une très légère faute de main à l’origine de l’action a cependant été signalée, forçant les Belges à se rassoir. De Bruyne s’est créé une dernière opportunité dans les arrêts de jeu (90e+3), face à laquelle Dubravka s’est une nouvelle fois montré souverain. Le bloc slovaque a serré les rangs, et le marquoir n’a plus évolué jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre, M. Meler, au rôle central dans la rencontre.

Les Diables Rouges devront désormais se retrousser les manches face à la Roumanie, samedi à 21h00 à Cologne. Les Roumains ont remporté une victoire éclatante contre l’Ukraine (3-0) et dominent le classement du groupe E. L’Ukraine sera le dernier adversaire des Belges, le mercredi 26 juin à 18h00 à Stuttgart.