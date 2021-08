Coupe de Belgique : quatre clubs bruxellois éliminés, Ganshoren et le Kosova au 3e tour

Le deuxième tour de la Coupe de Belgique de football se déroulait ce week-end, avec six clubs bruxellois engagés.

Eendracht Mechelen a/d Maas 0-3 FC Ganshoren

Pas de fioritures pour le FC Ganshoren, bien en place pour ce déplacement à l’Eendracht Malines. Otu, Serme et Can Tepe ont enchaîné les buts pour assurer la victoire et une qualification au troisième tour de la Coupe face à Heist-op-den-Berg, actif en Division 1 amateurs. Le match se déroulera à domicile.

Racing Club Gent 2-1 FC Saint-Josse

Face au Racing Club de Gand, qui évolue en Division 2 amateurs, le FC Saint-Josse s’est accroché et est même revenu au score dans le dernier quart d’heure grâce à un but de Qoli. Les Gantois ont toutefois bloqué les derniers assauts tennoodois pour s’assurer la qualification. Fin de parcours au deuxième tour pour Saint-Josse.

RUS Binche 0-0 (4-2 aux tàb) RSD Jette

Aucun but n’a été inscrit dans cette rencontre entre les Binchois et les Jettois. Sous la pluie, la rencontre s’est disputée aux tirs au but, durant lesquels les Hennuyers se sont montrés les plus efficaces.

FC Kosova Schaerbeek 3-0 ERC Hoeilaart

Le Kosova Schaerbeek n’a pas eu de mal à se défaire de Hoeilaart au stade Chazal. Malgré la pluie, un but de Diasombe et un doublé de Garcia ont permis aux locaux de trouver la victoire et de se qualifier pour le troisième tour. Cela sera contre Hoogstraten, équipe de deuxième division amateurs, et à l’extérieur.

Crossing Schaerbeek 0-2 Tongres

Après une victoire aux tirs au but lors du premier tour face à Lasne Ohain, le Crossing Schaerbeek a été vaincu à domicile par le club limbourgeois de Tongres, ce week-end. Le club schaerbeekois a été cueilli en fin de première période et en fin de deuxième mi-temps : ces deux buts permettent à Tongres de franchir le prochain tour, alors que le Crossing va désormais se concentrer sur les trois prochaines semaines de préparation avant le début du championnat.

CS Onhaye 5-2 Sporting Bruxelles

Les buts ont plu à Onhaye, pensionnaire de Division 3 amateurs. Mais le Sporting Bruxelles, actif en 1re provinciale Brabant, n’a pu faire face aux assauts offensifs du club namurois. Malgré le but d’ouverture de Singha et une rose de Singha en deuxième période, le Sporting Bruxelles a dû encaisser un… quadruplé de Lorenzon, dans le camp d’en face. Le Sporting s’arrête donc aux portes du troisième tour.

—

Le troisième tour de la Coupe de Belgique se déroulera le week-end des 14 et 15 août. En principe, les rencontres se dérouleront le dimanche 15 août à 16h00, sauf annonce contraire des clubs. Lors de ce troisième tour, les 79 clubs qualifiés du deuxième tour sont rejoints par les 15 clubs de Division 1 amateurs et deux clubs de Division 1B.

Gr.I. – Photo : illustration Belga