Championnats européens : la Bruxelloise Chloé Caulier en demi-finales de l’épreuve de difficulté d’escalade

Chloé Caulier s’est hissée en demi-finales après avoir terminé à la 14e place des qualifications de l’épreuve féminine de difficulté (lead) des championnats d’Europe d’escalade.

La Bruxelloise de 25 ans, spécialiste de blocs, discipline dont elle fut vice-championne d’Europe en 2020 à Moscou, a obtenu 13.27 points à l’issue des deux routes (A et B) à parcourir par les grimpeuses. Chloé Caulier a obtenu un score de 36 en 1:53., 17e de la route A, puis 30+ en 3:09 dans la route A (11e).

Chloé Caulier était satisfaite de sa prestation du jour : “J’ai commencé tôt, je ne savais pas trop du coup à quoi m’attendre par rapport à mes concurrentes. Il faisait chaud, ce qui n’est pas un avantage pour notre sport. On sue beaucoup et les prises sont plus compliquées. J’aurais pu aller plus loin dans ma première route, je suis un peu frustrée. Après, ce fut meilleur, j’estime avoir bien commencé mon championnat d’Europe. Je suis très motivée. C’est une étape vers les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Je veux aller en finale en difficulté et dans l’épreuve de blocs. Avec deux places en finale, j’ai alors de bonnes chances d’aller en finale du combiné mercredi. C’est la discipline qui sera proposée à Paris.”

Les 8 premières à l’issue des épreuves de difficulté et de blocs pourront en effet disputer la finale du combiné mercredi prochain pour les dames et jeudi 18 août pour les messieurs.

