Nicolas Collin éliminé en qualifications aux mondiaux d’escalade

Les Belges ont tous été éliminés en qualifications de l’épreuve de difficulté (lead) des championnats du monde d’escalade qui se déroulent à Berne, jeudi.

Dans l’épreuve masculine, Nicolas Collin a manqué de très peu sa place en demi-finales se classant 28e. Le Bruxellois, qui fut vice-champion d’Europe de la spécialité en 2020, est le premier non-qualifié. Il a terminé 14e du groupe B avec un total de 13.25 (34+ et 24). Hannes van Duysen n’a pas été plus heureux avec sa 29e position finale après une 15e place dans le groupe A et un score de 12.45 (33+ et 16). Simon Lorenzi a terminé au 33e rang avec 18.55 (28+ et 24+). Ties Vancaeynest a pris la 49e place avec un total de 28.14 (27+ et 17+). Trois grimpeurs ayant terminé ex-aequo à la 25e place, ils disputeront tous trois la demi-finale. L’Autrichien Jakob Schubert a signé le meilleur résultat de ce premier tour (42+ et 32+) devant le Japonais Sorato Anraku (39+ et 36+) et le Français Sam Avezou (39 et 37). Chloé Caulier avait été éliminée en qualification de la compétition féminine mercredi soir dans la capitale suisse. Elle a terminé au 43e rang (22.14 après avoir réussi 32+ et 24+).

Belga, Photo : archive