Championnats européens : en finale, les Belgian Cheetahs “croient en leurs chances de médaille”

L’équipe féminine belge du 4×400 mètres a impressionné vendredi dans sa série lors des championnats d’Europe d’athlétisme à Munich. Avec le deuxième meilleur temps (3:25.44), leur record cette saison, les Belgian Cheetahs se sont facilement qualifiées pour la finale.

“Nous savions que nous pouvions le faire“, a commenté la capitaine, Camille Laus. “Nous étions dans une série solide, avec la Grande-Bretagne, la Pologne et l’Italie. Mais nous avons bien fait ce que nous devions faire et nous n’avons eu aucun problème.”

Au moment où Laus a lancé le dernier relais, les Cheetahs étaient déjà solidement installées à la deuxième place. “J’ai senti dès le départ que la qualification était proche“, a-t-elle admis. “Ma mauvaise demi-finale du 400 mètres individuel mardi ne m’a pas mise en confiance, mais je suis contente d’avoir fait une belle course aujourd’hui. La finale sera certainement très serrée, et nous devrons faire un parcours parfait, mais nous croyons en nos chances de médaille !“

En finale, Cynthia Bolingo et Hanne Claes devraient rejoindre le relais. “Nous sommes deuxièmes des qualifications donc normalement, on aura droit à un bon couloir et nous avons deux coureuses fraîches. Ca donne confiance pour nos chances de médaille“, a détaillé Helena Ponette. “Les Pays-Bas sont les grandes favorites. Mais derrière elles, on sera un peu déçues si on rentre les mains vides.“

