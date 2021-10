C’est Hockey : pour la première sous Corradini, le Léopold s’impose face à Malines

Fanny Rochez et l’équipe de C’est Hockey évoque ce lundi le duel serré entre le Léopold et Mechelse, finalement remporté par les Uccloises grâce à un but précoce de Mommens (1-0).

Après une trêve internationale d’un week-end, le championnat de Belgique féminin de hockey sur gazon a repris ses droits ce week-end avec deux rencontres. Le Léopold, désormais entraîné par Agus Corradini, ancien sélectionneur argentin, affrontait Mechelse pour un duel des plus importants pour rester dans la course aux playoffs. Et les Uccloises ont rondement mené cette rencontre avec une victoire par le plus petit écart suite à un but sur pc d’Elizabeth Mommens, la femme du match à seulement 16 ans.

Grâce à ce succès, le Léopold se replace à la 7e place du classement de la Division d’honneur avec 10 points, à égalité avec le Victory. La tête du championnat est toujours occupée par la Gantoise (21 pts) alors que Mechelse conserve la lanterne rouge, toujours sans point depuis le début de la saison.

Dans ce numéro de C’est Hockey, découvrez également les portraits de Delfina Merino, meilleure joueuse du monde, et d’Agustina Albertario, nominée pour le titre de meilleure joueuse mondiale en 2021, les deux pépites argentines du Léo.

► Vous pouvez revoir l’intégralité du match Leopold-Mechelse sur notre replay : la 1re partie et la 2e partie

■ Émission présentée par Fanny Rochez avec Camille Dequeker et Pierre Delmée.