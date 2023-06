Bruxelles et Louvain décrochent les premiers European Running Championships en 2025

Les tout premiers European Running Championships auront lieu à Bruxelles et Louvain, en 2025.

Il s’agira d’une grande première, et c’est la candidature conjointe de Bruxelles et Louvain, aux côtés de l’organisme Golazo, qui a été choisie : les deux villes accueilleront en 2025 les premiers European Running Championships, soit les championnats européens de course à pied. L’annonce a été effectuée ce dimanche, en Pologne, par la fédération européenne d’athlétisme, European Athletics. L’événement consistera en un marathon, un semi-marathon et une course de dix kilomètres, tous ouverts à tous les participants.

Jusqu’ici, le marathon faisait partie de l’Euro d’athlétisme : désormais, les épreuves sur route auront donc droit à leur propre Euro, avec ces European Running Championships. “Les quatre partenaires [Bruxelles, Louvain, Golazo et Belgian Athletics, NDLR], qui constituent ensemble le comité d’organisation local se réjouissent que European Athletics ait choisi le projet belge plutôt que celui des autres candidats“.

“A l’image de nombreux marathons, le Championnat d’Europe est une course ‘ouverte’ qui permet à tout le monde de s’inscrire à l’une des trois distances. Des milliers d’amateurs s’alignent ainsi au départ au côté du gratin européen afin de faire de ce CE un véritable festival de la course à pied“, indique le comité organisateur, qui précise que les inscriptions débuteront à la fin de l’année 2023.

Quel parcours ?

Les European Running Championships auront lieu les 12 et 13 avril 2025. Le marathon partira du coeur de Bruxelles, pour ensuite emprunter un “parcours valloné en direction de Louvain, pour en terminer par une boucle en ville de 10 kilomètres“, précisent les organisateurs. L’arrivée aura lieu au Parkpoort de Louvain.

Quant au semi-marathon et aux 10km, le départ sera donné à Louvain, et la course restera dans les environs de la ville brabançonne.

ArBr – Photo : Golazo