BNXT League: Tucker Richardson fait son retour au Brussels

Le Brussels a enregistré le retour de l’ailier américain Tucker Richardson, a communiqué jeudi le club bruxellois de BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket.

Richardson, 26 ans, avait déjà porté le maillot du Brussels lors de la saison 2024-2025, compilant 9,4 points, 5,8 rebonds et 2,8 assists de moyenne en 38 rencontres. La saison dernière, il est passé par Alicante en deuxième division espagnole, où il a été l’équipier de l’ancien Belgian Lion Jean-Marc Mwema, et le KTP Basket en Finlande.

Pour Serge Crevecoeur, l’entraîneur bruxellois, le retour de l’ailier (1m96) “va nous apporter énormément des deux côtés du terrain, par son intelligence et sa lecture du jeu, par son incroyable fighting spirit et par sa capacité à créer du jeu autour du pick & roll.”

Le Brussels avait terminé à la 9e place de la saison régulière, 7e club belge, et a été éliminé au premier tour des playoffs par Ostende.

Richardson est le quatrième renfort du Brussels après son compatriote Eric Boone, qui effectue aussi son retour dans la capitale, Yannick Dammen (Malines) et le Néerlandais Stan van den Elzen (Leiden).

Belga