Battues aux shoot-outs par l’Argentine, les Red Panthers terminent 4es des JO

La Belgique termine 4e du tournoi olympique de hockey féminin aux Jeux de Paris. Après un partage au bout du temps réglementaire (2-2), les Red Panthers ont perdu aux shoots-outs (1-3) face à l’Argentine dans leur ultime match du tournoi, vendredi, au Stade Yves-du-Manoir à Colombes.

Après une 11e place aux Jeux de Londres en 2012, les Panthers signent donc le meilleur résultat de leur histoire dans un tournoi olympique. Les joueuses de Raoul Ehren ont débuté la rencontre de la meilleure manière possible en mettant la pression sur leurs adversaires.

Elles ont été récompensées avec une ouverture du score sur penalty corner signée Emma Puvrez (8e, 0-1), qui avait trouvé le chemin des filets pour l’égalisation en demi-finale face à la Chine. A huit minutes de la fin de la première période, les Argentines ont profité d’un penalty corner, le quatrième de suite, pour inscrire l’égalisation via Agustina Gorzelany (22e, 1-1). Cinq minutes plus tard, la Belgique a concédé un deuxième but alors qu’elle était en infériorité numérique suite au carton vert d’Alix Gerniers (27e, 2-1). Les Panthers ont rapidement relancé le match avec une égalisation de Justine Rasir sur pc (27e, 2-2). Dans la dernière ligne droite de la rencontre, les deux équipes ont montré qu’elles voulaient en finir avant de potentiels shoot-outs. L’Argentine s’est créé une grosse occasion stoppée par Aisling D’Hooghe en un contre un.

Charlotte Englebert a eu deux belles opportunités pour les Belges mais son premier tir est passé au-dessus de la cage et le second, juste à côté. Charlotte Englebert, première Panther engagée dans les shoot-outs, a raté son face-à-face avec la gardienne de but adverse (0-0). Lara Casas, de son côté, n’a pas tremblé côté argentin (1-0). Vanessa Blockmans a également manqué sa tentative (1-0) mais Aisling D’Hooghe a maintenu les Panthers dans le match en arrêtant le tir de Julieta Jankunas (1-0). Dans la foulée, Justine Rasir a marqué le premier shoot-out belge (1-1) alors que Zoe Diaz de Armas a redonné l’avantage aux siennes (2-1). Stéphanie Vanden Borre a loupé la 4e tentative belge et c’est Sofia Cairo qui a offert la médaille de bronze à l’Argentine (3-1). La Belgique avait terminé 2e du groupe B lors de la phase de poules avec quatre victoires en cinq rencontres. Les Panthers l’avaient emporté face à la Chine (2-1), la France (5-0), le Japon (3-0) et l’Allemagne (2-0) mais avaient dû s’incliner face aux Pays-Bas (1-3). En quarts de finale, elles avaient éliminé l’Espagne au bout des quatre quart-temps (2-0) pour arracher leur place dans le dernier carré du tournoi olympique.

Belga